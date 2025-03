Naš influencer prokomentirao nam je usporedbe s poznatim Hrvatom: ''Nije slušajnost što...''

Marco Cuccurin otkrio nam je sve o svojoj velikoj transformaciji, a priznao nam je i kako gleda na usporedbe s Markom Cibocijem.

Naš influencer i pobjednik showa ''Ples sa zvijezdama'' Marco Cuccurin pratitelje na društvenim mrežama posljednjih mjeseci oduševljava nevjerojatnom transformacijom. Porazgovarali smo s Marcom te nam je otkrio koja je tajna njegovog dobrog izgleda, što ga motivira, ali i ima li u njegovoj prehrani mjesta za cheat day.

Posljednjih nekoliko mjeseci svjedočimo njegovoj velikoj transformaciji, a zašto se odlučio da intenzivno počne raditi na svom tijelu?

"Pa najiskrenije, bio sam motiviran da malo promijenim svoj fizički izgled, godinama sam se borio s manjkom kilograma i godinama sam slušao komentare o tome kako sam previše mršav, kako bi za mene fizički puno bolje bilo izgledati zdravije ako se udebljam, tj. da dobijem na mišićnoj masi. Najiskrenije ću reći da do sada nisam dozvolio da ti komentari dopiru do mene, nego sam uvijek izgledao kako sam u tom trenutku htio. Tog trenutka kada sam rekao sebi da bi zaista htio raditi na tome, krenuo sam. Tako da sam zapravo prije godinu dana krenuo s aktivnim treniranjem i odlučio sam da neću o tome pričati javno dok ne vidim neki konkretniji rezultat, zato i mislim da je bila tako velika reakcija od publike koja me prati, baš zato što i je bio nagli skok, iako zapravo vjerujte mi, iza kulisa nije bilo naglo.''

Marco nam je otkrio koliko često trenira te kako izgleda jedan njegov trening.

"Treniram četiri do pet puta tjedno, nekad tri, ovisno o tome koliko mi obveze i vrijeme to omogućuju. Kako izgledaju treninzi? Imam ponovno privatnog trenera, u principu uvijek se fokusiram na određeni dio tijela, recimo jedan dan su to leđa, drugi dan noge, treći dan prsa, četvrti dan ruke. Uvijek gledam da u jednom treningu obuhvatim čim više vježbi za jedan dio tijela."

Je li s novim režimom došla i nova zdrava prehrana? Kako izgleda jedan njegov dnevni meni?

"Definitivno gledam da je zdravija prehrana, ali opet iskreno gledam da si dozvolim i cheat day, gledam i i to da si dozvolim da u tjedan dana pojedem nešto masno svaki dan. Iskreno gledam nekako da slušam svoje tijelo i da ne forsiram nešto previše. Naravno, ne trpam se sa slatkišima svaki dan, ali gledam da dozvolim tijelu i ono nekad malo nezdravo. U principu, što se dnevnog menija tiče, najčešće za doručak jedem jaja, unosim proteine svaki dan, bananu naranču i ostalo voće. Omiljen mi je ananas, za ručak je piletina ili riba, a za večeru ponovim slično tome ili nekakvu salatu."

Nađe li se tu i tamo i neki cheat meal? Ako da, koja hrana to najčešće bude?

"Moj apsolutni favorit u cheat dayu su palačinke!"

Poznato je i da društvene mreže koristi kako bi javno govorio o temama koje su možda manje popularne u Hrvatskoj pa se tu nađu i one o mentalnom zdravlju. Koliko je transformacija utjecala na njegovo mentalno zdravlje?

"Moram biti iskren da je ova transformacija utjecala i dobro i loše na moje mentalno zdravlje. Kada krenete trenirati, to često bude mač s dvije oštrice, kako se kaže. Konkretno, u mom slučaju ima dana kad sam jako zadovoljan s rezultatima i kada sam ponosan na sebe i tu ustrajnost, ali isto tako ima dana kada se pogledam u ogledalo i kao da vidim istu verziju sebe, onu staru verziju s 15 kilograma manje. To je zaista igra psihe u kojoj moraš biti čvrst kako bi izašao svaki puta kao pobjednik. Mogu svakako reći da me ojačalo.''

Svaka Marcova nova njegova objava zatrpana je i brojnim komplimentima, je li mu to motivacija za nastaviti dalje? Što ga još motivira?

"Motivirajuće mi je vidjeti komentare, apsolutno! Motivira me kada vidim koliko zapravo divnih cura, djevojaka, žena redovno stavlja komentare u pozitivnom kontekstu, lijepo je kada vas publika pogura, primijete se rezultati na kojima ste se vi trudili, radili i odricali. To me gura da i dalje radim u tom smjeru."

Koliko mu je teško bilo doći do ovih rezultata tjelovježbe, je li bilo i trenutaka kada je poželio odustati?

"Nisam nikad poželio odustati, ali bilo je trenutaka kada je bilo teško. Generalno, mislim da kad do svakog cilja želite doći, tu treba rada, evo ja sam bio spreman na to. Promijenio sam dva puta trenere, trenirao sam i sam dok nisam našao idealnu varijantu, ali odustajanje nije bila opcija."

Vjeruje li u onu izreku ''U zdravom tijelu, zdrav duh''?

"Apsolutno! Osjećam to i sam."

Koji je najljepši kompliment koji mu je netko dao u posljednje vrijeme? Što kažu njegovi bližnji na njegov ''novi izgled''?

"Sada kada se dogodila ova transformacija pamtim jedan komentar u stilu "Sijaš sada izvana kako nam cijelo vrijeme sijaš i iznutra". To mi je bilo lijepo jer ljudi kažu da se sada ta nutrina spojila s vanjštinom,. Mislim da to ne dolazi nužno iz fizičkog izgleda, ali je opet lijepo čuti. Moji bližnji ne primjećuju toliko, zato što su sa mnom često pa niti ne stignu to primijetiti."

Brojni korisnici društvenih mreža uspoređuju ga i s Markom Cibocijem, kako on to komentira s obzirom na to da je upravo Marko bio član žirija kada je pobijedio u showu ''Ples sa zvijezdama''?

"Vidim sličnosti s njim i iskreno se nadam da ću u tom smjeru moći ostariti kada ja budem u tim godinama, da ću i ja tako ostariti jer to bih mogao biti ja. Možda nije slučajnost što smo imenjaci."

Njegovi pratitelji su ga htjeli vidjeti na Dori. Je li li se možda htio prijaviti ove godine na glazbeno natjecanje ili sve prepušta onoj izreci ''sve u svoje vrijeme''?

"Htio sam, no nažalost ja nikako da ubodem pravu pjesmu, nikako da se dogodi da ja sjedim ganut u suzama u studiju i da kažem to je to. Naravno da ću nastaviti raditi na tome kada se to dogodi i da me gledate u idućoj godini. Do tada to vjerno pratim i definitivno obećajem da ćete me uskoro gledati na toj pozornici."

