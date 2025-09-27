Mama iz viralne obitelji koju nazivaju hrvatski Kardashiani pokazala poveći trudnički trbuh

Ellen Vanjorek i njezina mama Matea subotu su provele u centru Zagreba.

Subotnja špica i ovoga je puta okupila poznata lica, a posebnu pažnju privukla je mama iz obitelji koju mnogi nazivaju ''hrvatskim Kardashianima''. Sa širokim osmijehom na licu prošetala je centrom grada i ponosno pokazala poveći trudnički trbuh.

Opušteno odjevena u crni komplet – majicu i hlače, koje je kombinirala s tenisicama i velikim sunčanim naočalama, pokazala je da joj udobnost trenutačno dolazi na prvo mjesto.

Ellen Vanjorek, Matea Vanjorek Foto: Josip Moler / CROPIX

U društvu joj je bila i mlada senzacija, kći Ellen Vanjorek, koja je plijenila pažnju svojim trendi modnim izdanjem. Odabrala je jeans od glave do pete – predimenzioniranu traper jaknu i široke traperice s monogram uzorkom, bijeli top te upečatljivu plavu maramu na glavi. Look je upotpunila torbom, satom i bijelim sandalama.

Ellen Vanjorek Foto: Josip Moler / CROPIX

Ellen Vanjorek Foto: Josip Moler / CROPIX

Zajedno su činile upečatljiv duo – mama u udobnom, trudničkom izdanju i kći u modernom, urbanom stilu, pa ne čudi što su bile među najzapaženijima na špici.

Ellen Vanjorek i mama Matea Foto: Josip Moler / CROPIX

Obitelj je vijest o dolasku prinove otkrila na društvenim mrežama u lipnju, a spol bebe otkrili su mjesec dana kasnije. Više o tome pročitajte OVDJE.

Obitelj Vanjorek - 6 Foto: YouTube Screenshot

Matea Vanjorek Foto: Josip Moler/Cropix

Ellen i Matea Vanjorek Foto: Josip Moler/Cropix

O impozantnom nadimku pričali su i za naš IN magazin.

''Ako gledamo tko su Kardashiani, imponira nam, a ako gledamo kako svi gledaju pozadinu nečega, uvijek ćemo naći hate. Gledajmo da su oni Kardashiani, i dobiti taj naziv, hvala vam'', rekla je mama Matea za IN magazin.

Obitelj Vanjorek - 4 Foto: In Magazin

