Tko je djevojka samozatajnog dinamovca koji ruši predrasude o nogometašima?

Slovenski nogometaš Miha Zajc u Dinamo je stigao ovog ljeta, a privatni život skriva kao zmija noge.

Dinamovac Miha Zajc sinoć je s timom odigrao tešku utakmicu protiv Lillea koju su izgubili razočaravajućim rezultatom. Više o utakmici čitajte na gol.hr-u.

Iako je popularan nogometaš, svoj privatan život Miha vješto skriva od javnosti.

Miha Zajc Foto: Damir Krajac/Cropix

31-godišnji Slovenac već nekoliko godina ljubi samozatajnu plavušu kojoj nije poznato ime.

Na društvenim mrežama s njom je objavio nekoliko fotografija, a posljednju je podijelio još 2023. godine na kojoj su njih dvoje pozirali s osvojenim trofejem.

Također, par je prije šest godina slavio Božić u Istanbulu, a nerijetko se odlučuju otići na romantične izlete u gradove poput Rima i Firence.

Miha Zajc s djevojkom - 4 Foto: Instagram

Inače, Zajc uspješno razbija stereotipe o nogometašima. U jednom ragovoru za slovenske medije priznao je kako nije ljubitelj društvenih mreža i da obožava čitati knjige.

Miha Zajc s djevojkom - 2 Foto: Instagram

Miha Zajc s djevojkom - 1 Foto: Instagram

''Veliki sam ljubitelj čitanja. Zadnja knjiga koja mi je došla u ruke je Ugovor Mojce Širok. Dugo poznajem njezine knjige, spisateljica je s naših prostora. Ljeti imam dovoljno vremena za čitanje, ali tijekom sezone često ostanem bez energije. Čitam u vlaku dok putujemo na utakmice, inače mi ponestane vremena'', kazao je za govorise tadašnji igrač Empolija.

''Volim kad knjiga ima dodira sa stvarnošću pa se lakše poistovjetim s pričom. Čitam na slovenskom jer tek učim talijanski. Čitam dječje knjige na talijanskom'', rekao je.

Miha Zajc i Dion Drena Beljo Foto: Damir Krajac/Cropix

