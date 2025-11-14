Oglasila se nova partnerica nekad najplaćenijeg dinamovca: ''Htjeli smo da svi saznaju istinu''

Caglayan Namligez Fernandes progovorila je o vezi s Juniorom Fernandesom čija je bivša supruga tek nedavno potvrdila njihov razvod.

Nakon što su se mjesecima u javnosti pojavljivale glasine o njihovom razvodu, Marta Radić nedavno je potvrdila da je njezinom braku s bivšim dinamovcem, Juniorom Fernandesom došao kraj.

Nogometaš je u rujnu iznenadio svoje pratitelje na društvenim mrežama fotografijama na kojima pozira s brinetom, Caglayan Namligez, koja je na Instagramu čak zamijenila svoje prezime njegovim. Svi su dotad mislili da je s Martom u sretnom braku.

Marta Radić, Junior Fernandes Foto: Ronald Gorsic / CROPIX

Junior Fernandes i Caglayan Namgliez - 1 Foto: Instagram

No sada se o svemu odlučila oglasiti i Caglayan.

''Htjeli-ne htjeli, čitamo časopise jer se stvari koje tamo vidimo tiču i nas. Do sada smo se samo smijali onome što se piše, ali neki ljudi lažu, a to utječe i na nas. Zato smo htjeli da svi saznaju istinu. Junior i ja bili smo prijatelji dugo vremena. Zapravo, kao što sam spomenula u jednom intervjuu, nikada nije bilo nekih posebnih osjećaja između nas. Dakle, Junior se sigurno nije razveo zbog mene, a nagađanja o tome jednostavno nisu točna. Kad je Junior prolazio kroz proces razvoda, podijelio je to s nama, svojim prijateljima. Tada je naše prijateljstvo procvjetalo u ljubav. Naš je odnos započeo u Istanbulu, a upoznali smo se preko zajedničkih prijatelja. Zatim je to preraslo u ljubav. Počeli smo provoditi svaki sat svakog dana zajedno. U vezi smo više od godinu dana'', otkrila je za Story.

Junior Fernandes i Caglayan Namgliez - 3 Foto: Instagram

Junior Fernandes i Caglayan Namgliez - 6 Foto: Instagram

''Više ne želim gledati kako ljudi govore loše o Junioru, svi koji ga poznaju znaju da je dobar čovjek i otac. Umorni smo od toga da ga na društvenim mrežama prikazuju kao lošeg oca. Junior bi inače sam govorio o tim stvarima, ali previše radi, ima treninge, utakmice, pripreme pa nema vremena. Ja imam malo slobodnog vremena i mogu ga iskoristiti da ljudima pokažem istinu. Tijekom razdoblja razvoda bilo je mnogo neugodnih situacija i nesporazuma unutar obitelji, no želim naglasiti da Junior uvijek brine o svojoj djeci i redovito se brine za njihovo uzdržavanje. Sve što je činio, činio je s odgovornošću i ljubavlju prema njima.''

Otkrila je i zašto joj na Instagramu piše njegovo prezime.

''Nismo u braku. Zamolio me da koristim njegovo prezime, a ja sam pristala. Osjećamo da predstavljamo jedno drugo i da to trebamo činiti na najbolji mogući način. Ne planiramo se vjenčati prije nego što nogomet završi, ali to ne znači da nećemo poduzeti neke korake prema braku. Možda uskoro bude iznenađenja. Još ne želim otkrivati naše poslovne planove, sve će se vidjeti kada se ostvare. Nakon što se vjenčamo, želimo imati kćer. Odrastanje s tri starija brata zvuči teško za našu buduću kćer, ali nadamo se da će nam Bog podariti taj dar'', dodala je za Story.

Kratko je predstavila i sebe.

''Tko sam ja? Moja obitelj živi u Kocaeliju. Najmlađa sam od četvero braće i sestara. Moj otac je državni službenik, a majka i ja imamo tvrtku za čišćenje. Ranije sam živjela s roditeljima, ali onda smo Junior i ja počeli živjeti zajedno. Junior nije stranac mojoj obitelji jer moji roditelji vole nogomet i poznaju ga s televizije. Zapravo, vjerojatno bolje poznaju Juniorovu karijeru nego on sam. Oni su mi usadili ljubav prema nogometu, možda čak volim i pratim nogomet više nego Junior. Po zanimanju sam medicinska sestra, studirala sam patologiju na sveučilištu, ali se time ne bavim jer mislim da taj posao ne dobiva dovoljno poštovanja. Trenutno ne radim, ali uskoro biste mogli vidjeti brojna iznenađenja koja pripremam. Hobi su mi pjevanje i ples, a možda uskoro objavim nekoliko pjesama. Ne mogu lagati samo da bih stvorila savršenu sliku o sebi. Ne volim vježbati, ali ponekad moram. Jedem sve što volim. Jedem i zdravu hranu, ali nemam komplekse oko izgleda, mogu čak pojesti pizzu ili vafle prije spavanja, a i dalje imam 50 kilograma. Voljela bih se malo udebljati, ali svejedno se jako volim i ne mislim da mi treba išta više.''

Çağlayan Fernandes Da Silva - 12 Foto: Instagram

Inače, bivša Juniorova supruga Marta rodom je s Čiova, a Juniora je upoznala preko Instagrama. Vjenčali su se 2016. godine u splitskoj Galeriji Meštrović, a u braku su dobili dvojicu sinova, Adriana i Matea, dok nogometaš iz prethodne veze ima još sina Benjamina.

