Thompson niže uspjeh za uspjehom, dodijeljeno mu još jedno priznanje

Jedan od najistaknutijih izvođača domaće glazbene scene u ovoj rekordnoj godini niže uspjeh za uspjehom.

U godini kada je održao velike koncerte u Zagrebu i Sinju, Marko Perković Thomspon može se pohvaliti i kao apsolutni predvodnik nagrade Cesarica, s čak tri mjesečne titule!

Thompson u Sinju - 6 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Njegove pjesme nerijetko prelaze granice uobičajene glazbene popularnosti i postaju dijelom šireg kulturnog i društvenog trenutka, a upravo je ''Ravnoteža'' nastavak tog niza.

Pjesma snažnog emotivnog i domoljubnog naboja prikupila je preko 1 milijun i 212 tisuća preslušavanja na Spotifyju te skoro 4 milijuna pregleda na platformi YouTube.

Marko Perković Thompson - 1 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

U njoj se isprepliću prepoznatljiv Thompsonov vokal, melodična glazbena linija i poruka koja balansira između osobne intime i univerzalnih tema.

''Ravnoteža'' kao Hit mjeseca srpnja, uz ''Nepročitano pismo'' (ožujak) te ''Oluja''. (svibanj) ulazi u konkurenciju za prestižnu titulu Cesarice – hita godine.

