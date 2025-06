Thompsonova nećakinja na korak do oltara: Saznali smo detalje o vjenčanju i medenom mjesecu!

Ljeto jos službeno nije počelo, no što se sezone ljetnih partija u Zagrebu tiče, ona je službeno otvorena. U moru koktela i dobre glazbe, na platou Gradec, sreli smo naše brojne zvijezde. Nećakinja Marka Perkovića Thompsona i njezin zaručnik otkrili su nam svježe detalje oko vjenčanja, a ostatak zvjezdanih lica priznao je li im Hrvatska preskupa destinacija za odmor. Minute Aleksandre Keresman.

Lagano dizanje temperature u gradu najbolji je startni znak za otvaranje sezone dugonoćnih druženja na otvorenom. Plato Gradec tako je u tren oka vrvio poznatim licima spremnima za ljetno stanje uma.

Ljetuju li naši poznati Hrvati u gradu ili na moru?



''Ljeto van Hrvatske, odgajan sam na moru tako da svaka prilika koju mogu iskoristit da odem van, koristim je, jer kad si dijete s mora, more ti više nije ništa'', iskreno je rekao Luciano Plazibat.



''Nepopularno mišljenje ali za mene u gradu. Ja sam čudan što se toga tiče dođem na more i nakon dva dana mi je dosta'', priznao je Igor Barberić.



Što se prvo spakira u kofere?



''Dezodorans, slušalice, šeširi, kape maknite me sa sunca ne mogu se više pržit u životu'', kaže nam Luciano.



''Punjač za mobitel, kupaće ručnik i to je to'', dodao je Zoran Aragović.



''Punjač za mobitel'', otkrila je Lejdi Perković.



No, čini se kako će rijetki pakirati kofere za odlazak na domaće plaže. Naša je obala postala teško dosežan luksuz.



''Istina je da, Hrvatska je po meni postala preskupa, ja nemam ništa na moru znači kad odlazim na more moram platit smještaj i na kraju kad računaš odlazak u Allicante ili Albaniju ili Grčku ti skoro dođe isto'', priča Igor Barberić.



''Ja nekako možda imam više problem što dobiješ za tu cijenu koja ti se nudi, meni je kod nas stvarno lijepo, nisam lokal patriot ali volim naše more i uživam, ali opet kad odeš negdje van pa čak i da je to ista cijena, mislim da dobiješ puno više, puno bolje i kvalitetniju uslugu'', dodao je Zoran Aragović.



''Svi mi koji smo iz Hrvatske najviše volimo ljetovat na našem moru i stvarno je jako lijepo more, ali mislim da jako malo ljudi si to može priuštit'', složila se Lara Antić.



A uz ljetnu sezonu paralelno počinje i ona vjenčanja.

Upravo ovaj posebni dan čeka i plesača Ivana Jarneca i njegovu zaručnicu, Lejdi, nećakinju Marka Perkovića Thompsona.



''Sve je spremno, mi smo spremni, čekamo datum i jedva čekamo'', otkrila je Lejdi. No, prije toga čeka ih još jedan velik datum, koncert na Hipodromu.



''Ide se naravno, moramo to podržati'', rekla je Lejdi.

Iako tajnoviti, dali su nam do znanja kako će vjenčanje biti ljeti, ali ne i kojeg.''Taj neki mali dio moje želje da sam u Splitu nije se ostvario, ali nema veze ja sam i dalje sretna, imat ćemo svakako nešto u Dalmaciji tako da smo poraspodijelili stvari za vjenčanje, malo dolje, malo tu, ali veliko slavlje je tu u Zagrebu'', otkrila je Lejdi.

Je li kaotično ili je sve jako pod kontrolom i smireno?

''Pa iskreno da vam kažem ja nemam nikakvu nervozu, trenutno nisam pod stresom, za sada možda me malo hvata u vezi prvog plesa zbog njega jer on hoće nešto malo više. Ali sve ostalo kul sam.

Koreografija je na meni ali još nismo odabrali pjesmu ali imamo malo vremena'', govori Lejdi.

Ivane vrijeme je.



Jesu li odlučili kamo će na medeni mjesec?



''Sigurni smo da idemo u tropski kraj, a sad gdje točno to vam još nećemo otkriti'', rekla nam je Lejdi.



Za sebe su zadržali i informaciju hoće li Lejdin stric zapjevati na svadbi, no prema svemu sudeći čini se da nam se sprema slavlje za koje će se čuti od Dalmacije sve do Zagreba.

