Da vas vidimo! Koliko se dobro sjećate detalja prvog nastavka ''Top Guna''?
Piše J. C. ,
Danas @ 19:30
Film ''Top Gun''
Foto: Profimedia
Provjerite svoje znanje o prvom nastavku filma ''Top Gun''.
Na Novoj TV večeras se u 20:15 emitira prvi nastavak filma ''Top Gun'' koji je postao klasik.
Sjećate li se detalja filma i likova provjerite u našem kvizu uoči filmske večeri.
