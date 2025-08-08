Severina stala uz obožavateljicu u teškoj situaciji: ''Hrvatska se ne voli dronovima''

Severina je na društvenim mrežama podijelila trenutak koji je obilježio njezin koncert u Opatiji.

Severina je u četvrtak nastupila na Ljetnoj pozornici u Opatiji, gdje je održala još jedan u nizu svojih ljetnih koncerata. Nakon nastupa na društvenim je mrežama podijelila trenutak koji je obilježio večer.

Naime, u prvom redu publike nalazila se majka koja je pjevačici otkrila svoju tešku životnu situaciju.

Galerija 26 26 26 26 26

"Prijete mi da će mi oduzeti dijete. Ne dam svoje dijete nikome dok sam živa'', rekla je.

Pogledaji ovo Celebrity Schweinsteiger se nakon razvoda ponosno pohvalio velikim vijestima: ''Jesi li ponosan na sebe?''

Severina joj je potom uputila snažnu poruku s pozornice.

"Ja sam prošla 11 godina suda. Hrvatska se ne voli dronovima na nebu. Hrvatska se voli borbom protiv korupcije. Hrvatska se najviše voli time da izađemo na ulice, onda kada je ovakvim ženama to najpotrebnije. Nečemu je dati'', rekla je i zapjevala pjesmu "Rođeno moje'' tijekom koje je i zaplakala.

Severina - 2 Foto: Severina/Instagram

Ispod videa podijelila je još jednu poruku.

"Koncerti su prelijepi, bijeg iz stvarnosti svima pa i meni... meni je i bajka u kojoj sudjelujem... Sinoćnji koncert na Ljetnoj pozornici u Opatiji je (tradicionalno) bio jedan od najljepših ljetnih koncerata... ali odmah kada se siđe s pozornice, odvija se stvarni život... bešćutan i neumoljiv... a kada više ne možemo vrištati (samo) u sebi, vrištimo naglas...", napisala je.

Severina - 1 Foto: Severina/Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Ova ljepotica tajna je kći ozloglašenog vladara: On je nikad nije priznao, a o ocu nema lijepe riječi

"Ako želimo postati društvo koje bismo htjeli biti, trebamo izlaziti na ulice i onda kada nemamo mi problem(e), jer jednog dana ćemo ih imati, a hoće li onda netko iza i ispred nas stati?", zaključila je.

Severina - 2 Foto: Instagram

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Zvijezda naše serije zavela pratitelje u haljini golih leđa: ''Bez mana!''

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Mini bikini teško je obuzdao ženstvene obline folkerice koja je napunila zagrebačku Arenu!

Pogledaji ovo Celebrity Naša prekrasna glumica sitno odbrojava do dolaska kćerkice na svijet: ''Evo je za...''