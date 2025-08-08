Naša prekrasna glumica sitno odbrojava do dolaska kćerkice na svijet: ''Evo je za...''

Mada Peršić na društvenim mrežama pokazala je trudnički trbuh i otkrila da sitno broji do poroda.
Naša glumica Mada Peršić na društvenim mrežama otkrila je da sitno odbrojava do poroda.3 vijesti o kojima se priča "Pretjerala sam..." Nekad su se divili njezinoj ljepoti, a danas se boji pogledati u ogledalo: "Lice mi se raspada..." susjedi zabrinuti Bivša ikona Jugoslavije hitno hospitalizirana: "Stanje joj se pogoršava..." ''zaljubljenost do ušiju!'' Naša najpoznatija komičarka podijelila predivnu vijest: ''Ljudi moji, oženih se!''
Naime, Mada je objavila fotke na kojima je u bikiniju pokazala poveći trudnički trbuh, a u komentarima je otkrila i kada beba stiže na svijet.
Galerija 26 26 26 26 26
Pogledaji ovo Celebrity Zanosna golferica hrvatskih korijena ostvarila veliki san: ''Ne mogu dovoljno reći o njemu''
''Evo je, evo je za desetak dana'', napisala je uzbuđeno.
Za IN magazin otkrila je da čeka djevojčicu, a ima li već ime te kako se nosi s trudnoćom pogledajte OVDJE.
Mada Peršić - 2 Foto: Instagram
Iako privatni život uglavnom drži podalje od očiju javnosti nedavno je na pokazala i čovjeka koji joj je osvojio srce. Više saznajte OVDJE.
Mada Peršić - 5 Foto: Instagram
Pogledaji ovo Zanimljivosti Zavirite u idiličnu kućicu Danijele Dvornik u masliniku koju sama uređuje
Podsjetimo, Mada je predivnu vijest o trudnoći otkrila u showu ''Tvoje lice zvuči poznato''. Kako je to izgledalo prisjetite se OVDJE.
Mada Peršić, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV
In Magazin: Mada Peršić - 3 Foto: DNEVNIK.hr
1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Zvijezda naše serije zavela pratitelje u haljini golih leđa: ''Bez mana!''
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Mini bikini teško je obuzdao ženstvene obline folkerice koja je napunila zagrebačku Arenu!
Pogledaji ovo Celebrity Schweinsteiger se nakon razvoda ponosno pohvalio velikim vijestima: ''Jesi li ponosan na sebe?''