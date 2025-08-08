Naša prekrasna glumica sitno odbrojava do dolaska kćerkice na svijet: ''Evo je za...''

Mada Peršić na društvenim mrežama pokazala je trudnički trbuh i otkrila da sitno broji do poroda.

Naša glumica Mada Peršić na društvenim mrežama otkrila je da sitno odbrojava do poroda.

Naime, Mada je objavila fotke na kojima je u bikiniju pokazala poveći trudnički trbuh, a u komentarima je otkrila i kada beba stiže na svijet.

''Evo je, evo je za desetak dana'', napisala je uzbuđeno.

Za IN magazin otkrila je da čeka djevojčicu, a ima li već ime te kako se nosi s trudnoćom pogledajte OVDJE.

Iako privatni život uglavnom drži podalje od očiju javnosti nedavno je na pokazala i čovjeka koji joj je osvojio srce. Više saznajte OVDJE.

Podsjetimo, Mada je predivnu vijest o trudnoći otkrila u showu ''Tvoje lice zvuči poznato''. Kako je to izgledalo prisjetite se OVDJE.

