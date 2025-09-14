Kao sestre blizanke! Prizor Nine Badrić i Leonarde Boban u šetnji Zagrebom očarao prolaznike

Nina Badrić oduševila je pratitelje fotografijom sa zagrebačke šetnje s Leonardom Boban.

Nina Badrić razveselila je pratitelje na Instagramu objavom u kojoj pozira sa svojom dugogodišnjom prijateljicom Leonardom Boban.

Nasmijane i opuštene, prošetale su zagrebačkim ulicama u ležernim, ali profinjenim kombinacijama koje su privukle pažnju.

Nina je odabrala svijetloplavu traper košulju uz bijele hlače s tamnim prugama, dok je u ruci držala raskošan buket plavih hortenzija.

Leonarda se odlučila za elegantni sivi sako i bijelu majicu, koje je uparila sa širokim trapericama i crnim natikačama. Njezin buket suncokreta dodatno je unio živost u kadar.

Nina Badrić i Leonarda Boban Foto: Instagram

Obožavatelji su u komentarima nizali komplimente.

"Divne", Dvije dame", "Prelijepe", "Ovozemaljska savršenstva", "Žene sa stilom", pisali su pratitelji.

Dugogodišnje prijateljstvo između Nine i Leonarde traje već više od tri desetljeća. Nina je često dijelila zajedničke trenutke s Leonardom, a dirljivu objavu posvetila joj je i za njezin 55. rođendan prošle godine, istaknuvši koliko joj to prijateljstvo znači.

Leonarda Boban i Nina Badrić Foto: Instagram

