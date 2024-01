Anegdote s vjenčanja domaćih zvijezda: ''Ljeto je bilo, prozor je bio otvoren i odjednom ptice dvije tri dolete...''

Borni Kotromanić na vjenčanju je pjevao Oliver Dragojević, Grdović se oženio u Las Vegasu, a Darija Lorenzi Flatz udala se trudna do zuba, i to bez prstena. Zanimljivu anegdotu sa svoje svadbe otkrio nam je i Halid Bešlić, a sve možete saznati u prilogu In magazina.

''Znači ovaj izvor Knežar u pjesmi Romanija, to je selo Knežina gdje sam ja. Ja u Sarajevu živim, ali meni otac nije dao da se vjenčam u Sarajevu nego sam morao ići na selo. Ne pika on meni vjenčanje ako neću tu, znaš. I ja ispoštujem oca. On je glavni, ne možeš ti...dok je živ bio, u nas je tako, dok je stari živ - njegova je zadnja. Nema tu priče, uvijek je tako bilo'', prisjetio se Halid Bešlić.



Vjenčali su se kod matičara u trošnoj zgradi lokalnog mjesnog ureda.



''U tom mjesnom uredu, vjenčanja dva godišnje. Ljeto je bilo, prozor je bio otvoren i odjednom ptice dvije tri dolete...mi taman da potpišemo...one su se zaletale, uletile u te prostorije, to je takav smijeh bio, takva zezancija, da je to bilo ludilo'', dodaje Halid.



Tony Cetinski u bračnu je luku uplovio nekoliko puta, no jasno je koji mu je najvažniji.



''Pred Bogom se oženiti, to je najbtinije, ajmo ih nazvat vjenčanjima, to su više bila druženja, partyji, svjedočenje papirnato i tako dalje, ali ovo pred Bogom je nešto sasvim drugo'', kaže Tony.



S Dubravkom se oženio u Las Vegasu 2014., a 2021. imali su i crkveno vjenčanje u Opatiji.



''Imali smo jedan dugačak bijeli tepih duž cijele crkve po kojem je hodala mlada, i taj tepih nam je ostao u vlasništvu, tako da ako nekom treba, rentamo tepih za crkvena vjenčanja...'', šali se Tony.



Omiljena glumica serije Kumovi dobro pamti svoja vjenčanja.



''Ja sam dva puta to uspjela obaviti. Prvi put s prvim mužem, planinarski dom na Pohorju smo iznajmili, sva naša ekipa je došla tamo, kum nam je svirao ciganske pjesme, plesalo se po stolovima do jutra. Drugo vjenčanje, trudna do zuba sa bliznacima, sa svojim kumovima, potpisali... Osmi mjesec, bjež doma ležati i za par dana rodila. Sa svojim mužem Flatzom ni prsten nemam. Dakle, možete se vjenčati i bez prstena ljudi. Moguće je, možeš, ne moraš imat prsten tako da sam ja jedna jeftina mlada'', šali se Daria lorenci Flatz.



Mnogi bi pozavidjeli na vjenčanju Luke Rajića i Borne Kotromanić, '96-e u Dubrovniku.



''Prvo sam jako ponosna da je to bilo jedina svadba na kojoj je pjevao Oliver Dragojević i to je meni najposebnija stvar koju smo si mi eto mogli priuštiti, ili zahvaljujući njegovoj dobroj volji jer nije tu ni novac bio bitan. Bilo je jako lijepo jer je bilo u Dubrovniku, prva svadba tako nekog slavnog i poznatog nakon rata'', prisjetila se Borna.



Raskošno vjenčanje Snježane i Franza Schillingera na Kornatima javnost dobro pamti.



''Ja sam Franzu rekla, kad me je on zaprosio i odlučili smo se vjenčat - ako ćemo radit svadbu onda mora biti spoj naših dvaju poslova, tako da mene to nije koštalo kao što ljudi misle'', priča Snježana.



Las Vegas je prilično popularna destinacija za vjenčanja među domaćim zvijezdama. Ondje je DA izgovorio i Mladen Grdović.



''Mi smo oženjeni u općini Nevada u Las Vegasu tako da smo dobili onaj zlatni pečat koji vrijedi za cijeli svijet. Priznaje se. Ta crkva je sada muzej...nema glumca, od starijih, koji se tu nisu ženili...Gary Cooper, Richard Gere do mlađih...tako su oni meni sve namjestili, imali smo lipo vjenčanje, jedno 20-ak nas, 22, bio je Bepo Matešić'', ispričao je Grdović.



Pod velom tajni u bračnu luku je uplovio i frontmen Crvene jabuke Dražen Žerić Žera.



''To je bio mali jedan romantičan brodić... Ja sam bio preselio u Split kad je ona počela studirati. Onako sve u tajnosti, i onda smo odlučili tamo i vjenčat se, ne u Splitu nego smo mi išli malim brodićem, okićenim na Šoltu, bilo je prekrasno, nas je malo bilo, 15-ak ljudi, 20-ak je stalno na brod, ma romantika čista, more, galeb...'', prisjetio se Žera.



Raskošno ili skromno, vjenčanje svima ostaje spremljeno u najslađim ladicama sjećanja.

