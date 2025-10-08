Tužan oproštaj Emira Hadžihafisbegovića od Halida Bešlića: ''Jedva se dogovorih sa srcem...''

Emir Hadžihafisbegović podijelio rijetku fotografiju Halida Bešlića sa suprugom Sejdom, sve je dirnuo riječima.

Bosanskohercegovački glumac Emir Hadžihafisbegović na društvenim mrežama oprostio se od Halida Bešlića čija je smrt shrvala regiju.

Na svom Facebooku objavio je rijetku skoriju fotografiju Halida i njegove supruge Sejde, uz dirljiv opis.

''Prije samo tri mjeseca. Prije samo 90 dana. Prije samo 12 sedmica — nedjelja ili tjedana, svejedno — nadam se da se razumijemo. Mi koji smo Halida voljeli, došli su Sejda i Halid na kafu kod Glumca, u Mostar, na vikendicu. U godinama koje dolaze, pred novim bosanskohercegovačkim generacijama, vrijeme će se mjeriti i dijeliti — na ono do Halida Bešlića i ono poslije njega. Teško mi je, brate moj. Jedva se dogovorih sa srcem da nešto progovori. Samo bi šutjelo. ''Sve isto je ko nekada, sve isto je, ali ništa isto nije.'' Koliko si puta, brate, ovaj stih otpjevao — i sebi i nama, drugima. Jer sve nas čeka, danas tvoj, a sutra nečiji naš 7. oktobar 2025. Bože, veliki, jedini, svemogući, Ti koji život daješ i uzimaš, primi našeg Halida u svoje okrilje — i neka rajske ptice polete! Džennetom vječno hodio, ljepoto naša!''

