Pretraži
''teško mi je, brate''

Tužan oproštaj Emira Hadžihafisbegovića od Halida Bešlića: ''Jedva se dogovorih sa srcem...''

Piše J. C. , Danas @ 08:59 Celebrity komentari
Emir Hadžihafizbegović Emir Hadžihafizbegović Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Emir Hadžihafisbegović podijelio rijetku fotografiju Halida Bešlića sa suprugom Sejdom, sve je dirnuo riječima.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Kako je nastala pjesma Halida Bešlića ''Prvi poljubac''
pjesma iz 2003.
Kako je nastao hit Halida Bešlića koji mu je obilježio karijeru? Za sve je kriva novogodišnja noć
Emir Hadžihafisbegović oprostio se od Halida Bešlića na Facebooku
''teško mi je, brate''
Tužan oproštaj Emira Hadžihafisbegovića od Halida Bešlića: ''Jedva se dogovorih sa srcem...''
Crvena jabuka odgodila koncert zbog Halida Bešlića
''u znak poštovanja...''
Crvena jabuka dirnula potezom nakon smrti Halida Bešlića: ''Nema riječi...''
Charles Spencer Crowe viđen u šetnji nakon dugo vremena
Jeste li pogodili?
Znate li čiji je ovo sin? Samo najveći fanovi prepoznat će crte lica njegova slavnog oca
Tko je luksemburški princ Charles?
privukao pažnju
Tko je novi prijestolonasljednik Luksemburga? Uspoređuju ga s princom Louisom!
Jednu pjesmu Halida Bešlića odbilo je čak 15 pjevača
postala klasik!
Jednu pjesmu Halida Bešlića odbilo je čak 15 pjevača, a onda je u njegovim rukama postala hit!
Umro je Halid Bešlić
u 72. godini
Preminuo Halid Bešlić, kralj narodne glazbe
Oženio se Ivan Zak
pogledajte fotke!
Oženio se Ivan Zak! Evo tko je samozatajna žena koja je osvojila njegovo srce
Barack i Michelle Obama obilježili su 33. godišnjicu braka
sve su objasnili!
Slavlje u obitelji Obama nakon šuškanja o krahu braka: "Najbolja odluka koju sam donio..."
Tko je lijepa Hercegovka Antonija Čerkez?
nedavno se skrasila
Tko je prelijepa Hercegovka o kojoj priča cijela regija? Proslavila se zbog Mate Bulića!
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Peru: Biskup optužen da je imao 17 ljubavnica
TELEVISA PRESENTA
Svećenik imao 17 ljubavnica, razotkrila ga ljubomorna časna sestra: "Poslao je poruku spremačici..."
U stanu na zapadu grada nađena dva tijela bez tragova nasilja
Tragedija
FOTO U stanu na zapadu Zagreba nađena dva tijela, pojavile se prve sumnje u uzrok smrti
Vremenska prognoza: Vraća se sunce
VREMENSKA PROGNOZA
Vraća se sunce i toplo vrijeme: Meteorolog otkriva koliko će trajati
show
Jednu pjesmu Halida Bešlića odbilo je čak 15 pjevača
postala klasik!
Jednu pjesmu Halida Bešlića odbilo je čak 15 pjevača, a onda je u njegovim rukama postala hit!
Oženio se Ivan Zak
pogledajte fotke!
Oženio se Ivan Zak! Evo tko je samozatajna žena koja je osvojila njegovo srce
Tko je lijepa Hercegovka Antonija Čerkez?
nedavno se skrasila
Tko je prelijepa Hercegovka o kojoj priča cijela regija? Proslavila se zbog Mate Bulića!
zdravlje
8 proteina koje biste trebali jesti svaki tjedan
Izvrsni izvori
8 proteina koje biste trebali jesti svaki tjedan
Od stentova do teške bolesti jetre – zdravstvena borba Halida Bešlića kroz godine
Preminuo je kralj narodne glazbe
Od stentova do teške bolesti jetre – zdravstvena borba Halida Bešlića kroz godine
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
Sve je više slučajeva
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
zabava
Skeč o balkanskim prijateljima nasmijao cijeli svijet: "Ovaj video mi je uljepšao dan"
Izgleda poznato?
Skeč o balkanskim prijateljima nasmijao cijeli svijet: "Ovaj video mi je uljepšao dan"
Strah vas je sramote na kvizu? Ovdje provjerite kako stojite sa znanjem
Pokažite što znate!
Strah vas je sramote na kvizu? Ovdje provjerite kako stojite sa znanjem
Led u centru grada iznenadio pješake, svi na istom mjestu padali kao kruške
Jao...
Led u centru grada iznenadio pješake, svi na istom mjestu padali kao kruške
tech
Europski inženjeri stvaraju oružje budućnosti – raketu koja jednim udarom može zaustaviti roj ruskih dronova
Već se koristi u Ukrajini
Europski inženjeri stvaraju oružje budućnosti – raketu koja jednim udarom može zaustaviti roj ruskih dronova
Pjongjang pokazao zube - novu hipersoničnu raketu koju će biti teško zaustaviti
Novo oružje
Pjongjang pokazao zube - novu hipersoničnu raketu koju će biti teško zaustaviti
VIDEO Nepoznati objekt snimljen u pustinji Mojave: Novi tajni projekt Lockheeda?
Pojavile se brojne teorije
VIDEO Nepoznati objekt snimljen u pustinji Mojave: Novi tajni projekt Lockheeda?
sport
"Tužno je, jer je bio heroj": Michael Schumacher više ne može govoriti?!
Stanje se pogoršalo
"Tužno je jer bio je heroj": Michael Schumacher više ne može govoriti?!
Modrić je taman dolazio na trening, a onda je ispunio snove ovog dječaka
lijepa gesta
FOTO Modrić je taman dolazio na trening, a onda je ispunio snove ovog dječaka
Govor Nikice Jelavića nakon pobjede protiv Dinama postao je hit na društvenim mrežama
Nakon rušenja Dinama
Procurila snimka iz svlačionice Lokosa, Nikica Jelavić zagrmio: ''Kapetane, ti reci koliko...''
tv
Skrivena sudbina: Smislila je kako će ga se zauvijek riješiti
SKRIVENA SUDBINA
Smislila je kako će ga se zauvijek riješiti
Skrivena sudbina: Ne vjeruje onome što čuje – što stoji iza njezine odluke?
SKRIVENA SUDBINA
Skrivena sudbina: Ne vjeruje onome što čuje – što stoji iza njezine odluke?
MasterChef: Žiri je pošteno zeznuo Juricu! Nije pao kamen, već stijena s njegova srca!
SVAKA ČAST!
Žiri je pošteno zeznuo Juricu! Nije pao kamen, već stijena s njegova srca!
putovanja
Tjedni jelovnik jela sa žlicom za hladno vrijeme 6. 10. do 12. 10. 2025.
Tjedni jelovnik
7 toplih jela na žlicu za svaki dan ovoga tjedna koja se mogu napraviti za malo novca
Hrskava izvana, kremasta iznutra: Isprobajte potpuno drukčiju, tanku focacciu sa sirom
Focaccia di Recco
Hrskava izvana, sočna iznutra: Isprobajte potpuno drukčiju, tanku focacciu sa sirom
Najbolja sarm(av)a jede se kraj Bjelovara: Tajne slasti koje Romi velikodušno otkrivaju
Prva sarma festivala
Najbolja sarm(av)a jede se kraj Bjelovara: Tajne slasti koje Romi velikodušno otkrivaju
novac
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Znate li tko najviše profitira od uspomena koje dijelimo na društvenim mrežama?
Komentar Domagoja Bebića
Znate li tko najviše profitira od uspomena koje dijelimo na društvenim mrežama?
Posrnuli modni div pronašao formulu uspjeha. Novi model prodaje postao je hit
Nije više na muci
Posrnuli modni div pronašao formulu uspjeha. Novi model prodaje postao je hit
lifestyle
Lejla Filipović u tamnoplavim trapericama
NEPOGREŠIV MODEL
Ako želite traperice koje zaslužuju čistu peticu, pogledajte izbor Lejle Filipović
8 proteina koje biste trebali jesti svaki tjedan
Izvrsni izvori
8 proteina koje biste trebali jesti svaki tjedan
Ulična moda mrežaste čarape i visoke čizme, Zagreb
Teško je skrenuti pogled
Čarape plavokose ljepotice sa zagrebačke špice bacaju i minicu u drugi plan
sve
Jednu pjesmu Halida Bešlića odbilo je čak 15 pjevača
postala klasik!
Jednu pjesmu Halida Bešlića odbilo je čak 15 pjevača, a onda je u njegovim rukama postala hit!
Skeč o balkanskim prijateljima nasmijao cijeli svijet: "Ovaj video mi je uljepšao dan"
Izgleda poznato?
Skeč o balkanskim prijateljima nasmijao cijeli svijet: "Ovaj video mi je uljepšao dan"
Oženio se Ivan Zak
pogledajte fotke!
Oženio se Ivan Zak! Evo tko je samozatajna žena koja je osvojila njegovo srce
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene