Donosimo vam sve detalje s vjenčanja nogometaša Hajduka i naše modne dizajnerice!

Nogometaš Hajduka Anthony Kalik i njegova partnerica, modna dizajnerica Ivona Glavaš, vjenčali su se u ponedjeljak u Splitu. Ceremonija izmjene crkvenih zavjeta bila je intimna, uz najbližu obitelj i kumove. Uslijedila je i velika fešta do zore, a detalje ima naš Gordan Vasilj za IN magazin.

Modna dizajnerica Ivona Glavaš i veznjak Hajduka Anthony Kalik izrekli su sudbonosno da, a intimna ceremonija održana je u splitskoj Župi Presvetog Srca Isusova. Ivona je imala dvije vjenčanice u kojima je izgledala poput prave vizije bajkovite mladenke koje su odisale elegancijom i glamurom, dok je Anthony nosio elegantno klasično crno odijelo s leptir-mašnom.

Modno-nogometni par nije se odlučio za svadbu u petak ili subotu jer su Bijeli u subotu igrali u Vinkovcima s Vukovarom, a na vjenčanje su stigli i Hajdukovci Marko Livaja sa suprugom Iris, Filip Krovinović i Roko Brajković.

Nakon vjenčanja odmah je počela fešta, a mladenci su zapjevali sa splitskom grupom "Romanca". Slavlje se do zore nastavilo se u jednom splitskom hotelu uz Jolu i Milana Terzu, a među uzvanicima su bili i Ivan Rakitić sa suprugom Raquel, Domenica, Ana Čagalj i Sonja Dvornik. Mladenci su za prvi ples odabrali Grašinu ''Šta bi ja bez tebe''.

Iako se mjesecima šuškalo o njihovoj vezi, za ljubav Ivone i Anthonya doznalo se nakon proslave Nove godine 2024. Iris Livaja tada je na svojoj društvenoj mreži objavila njihovu zajedničku fotografiju, a uz imena stavila je emotikon srca i opis: "Pričaš bez veze."

Lani u studenome Ivona je proslavila 10 godina svog modnog brenda revijom u Hrvatskome narodnom kazalištu Split. Na reviji je Ivoni velika potpora bio njezin Anthony.

''Mislim da je revija super i baš sam ponosan na nju. Danas nije bilo baš lako, ali bio sam uz nju i ako treba bilo što, ja sam tu.'', izjavio je Anthony Kalik tada.

''On je moja obitelj i prijatelj i to mi jako puno znači u svemu.'', rekla je Ivona tada.

Čestitkama Anthonyu i Ivoni pridružuje se i redakcija In Magazina. Želimo im mnogo sreće u zajedničkom životu.

