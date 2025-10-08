U čast Halida u ovom gradu okupit će se građani: ''Ponesite gitare, razglase, bubnjeve...''

U Sarajevu se za večeras najavljuje posebno okupljanje posvećeno Halidu Bešliću.
Dan nakon smrti glazbene legende Halida Bešlića u Sarajevu se za večeras najavljuje okupljanje građana kako bi mu se odala počast.
Građani su spontano pokrenuli inicijativu da se 8. listopada u 19 sati okupe ispred Doma mladih u Sarajevu i zajednički otpjevaju Halidove najpoznatije hitove.
Halid Bešlić
Halid Bešlić
U pozivima koji se šire internetom poziva se sve koji žele doći da ponesu instrumente, razglase, bubnjeve, ali prije svega ljubav prema glazbi i čovjeku koji je ostavio neizbrisiv trag.
"Sutra u 19 sati ispred Doma mladih. Da plačemo i pjevamo. Dođite, ponesite gitare, razglase, bubnjeve, što imate. Ponesite ljubav za Halida", navela je novinarka Senka Kurt, prenoseći ideju Adise Vatreš Selimović.
Halid je preminuo u sarajevskoj bolnici nakon borbe s bolešću.
Halid Bešlić
Halid Bešlić
Kad je komemoracija i dženaza, pogledajte OVDJE.
Znate li koja je bila prva pjesma Halida Bešlića? Objavio ju je 1979. godine, a poslušajte je OVDJE.
Crvena jabuka dirnula je potezom nakon smrti Halida Bešlića. Što su odlučili, pogledajte OVDJE.
