U čast Halida u ovom gradu okupit će se građani: ''Ponesite gitare, razglase, bubnjeve...''

U Sarajevu se za večeras najavljuje posebno okupljanje posvećeno Halidu Bešliću.

Dan nakon smrti glazbene legende Halida Bešlića u Sarajevu se za večeras najavljuje okupljanje građana kako bi mu se odala počast.

Građani su spontano pokrenuli inicijativu da se 8. listopada u 19 sati okupe ispred Doma mladih u Sarajevu i zajednički otpjevaju Halidove najpoznatije hitove.

Halid Bešlić Foto: Vladimir Ivanov / CROPIX

Halid Bešlić Foto: Borna jaksic/PIXSELL

U pozivima koji se šire internetom poziva se sve koji žele doći da ponesu instrumente, razglase, bubnjeve, ali prije svega ljubav prema glazbi i čovjeku koji je ostavio neizbrisiv trag.

"Sutra u 19 sati ispred Doma mladih. Da plačemo i pjevamo. Dođite, ponesite gitare, razglase, bubnjeve, što imate. Ponesite ljubav za Halida", navela je novinarka Senka Kurt, prenoseći ideju Adise Vatreš Selimović.

Pogledaji ovo Celebrity Tužni Grašo podijelio sjećanje na Halida: ''Dočekali smo neke lijepe zore uz pjesmu...''

Halid je preminuo u sarajevskoj bolnici nakon borbe s bolešću.

Halid Bešlić - 2 Foto: Dario Horvat

Halid Bešlić Foto: Instagram

Kad je komemoracija i dženaza, pogledajte OVDJE.

Znate li koja je bila prva pjesma Halida Bešlića? Objavio ju je 1979. godine, a poslušajte je OVDJE.

Crvena jabuka dirnula je potezom nakon smrti Halida Bešlića. Što su odlučili, pogledajte OVDJE.

Galerija 15 15 15 15 15

Pogledaji ovo Celebrity Preminuo je Drago Rubala, omiljeni voditelj emisija o narodnoj glazbi

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Borna Sosa napravio iznimku: Pohvalio se fotografijama sina i partnerice!

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Zanimljivosti Tko je novi prijestolonasljednik Luksemburga? Uspoređuju ga s princom Louisom!