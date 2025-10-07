Preminuo je Drago Rubala, omiljeni voditelj emisija o narodnoj glazbi

U dobi od 77 godina preminuo je liječnik te radijski i televizijski voditelj Drago Rubala.

Drago Rubala, poznati liječnik te radijski i televizijski novinar koji je uglavnom vodio emisije s tradicionalnom hrvatskom glazbom, preminuo je u dobi od 77 godina.

Vijest o smrti potvrdili su njegovi kolege s Radio Banovine, na kojem je radio dugo godina.

"S tugom javljamo da nas je napustio dr. Drago Rubala, liječnik, kulturni radnik i televizijski voditelj kojeg će mnogi pamtiti po njegovoj prepoznatljivoj toplini, vedrini i iskrenoj ljubavi prema narodnoj i tradicijskoj glazbi", istaknuli su u objavi.

Pogledaj ovo

"Kroz svoju emisiju promicao je bogatu glazbenu baštinu Hrvatske te neumorno čuvao duh narodne pjesme i običaja. Njegov doprinos očuvanju kulturnog identiteta ostat će trajno zapisan u srcima brojnih gledatelja i poštovatelja. Počivao u miru", dodali su u obavijesti.

Rubala, koji je jedno vrijeme bio i ravnatelj zagrebačke ispostave Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, bio je zaštitno lice Radio Velike Gorice i Narodnog radija tijekom devedesetih i prvog desetljeća 2000-ih. Jedno vrijeme imao je i svoju emisiju na Z1.

Godine 2011. bio je uhićen nakon što je otkriveno kako je zajedno s još nekoliko liječnika mijenjao nalaze te tako sređivao lažne mirovine. Osim zatvorske kazne, morao je državi vratiti 75 tisuća eura nezakonite zarade, a oduzet mu je i stan vrijedan 1,6 milijuna kuna, no kasnije je dobio odštetu od države nakon tužbe u kojoj je dokazao da su uvjeti u zatvoru bili neljudski i ponižavajući.

