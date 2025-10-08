Znate li koja je bila prva pjesma Halida Bešlića? Objavio ju je 1979. godine

Halid Bešlić svoju prvu pjesmu objavio je još 1979. godine.
Njezino ime je ''Sijedi starac'', a objavio ju je još 1979. godine. Za tekst je bio zadužen njegov dobar prijatelj Nazif Gljiva, glazbenik i tekstopisac koji je napisao mnoge Halidove pjesme.
Slavu je stekao tek 1984. godine s pjesmom ''Neću, neću dijamante''.
Nakon toga nastavio je nizati hitove, a najveći je zasigurno pjesma ''Prvi poljubac''. Kako je ona nastala, pročitajte OVDJE.
