Znate li koja je bila prva pjesma Halida Bešlića? Objavio ju je 1979. godine

Halid Bešlić svoju prvu pjesmu objavio je još 1979. godine.

Među brojnim hitovima koje je tijekom desetljeća karijere imao, prvu pjesmu Halida Bešlića znaju samo rijetki.

Njezino ime je ''Sijedi starac'', a objavio ju je još 1979. godine. Za tekst je bio zadužen njegov dobar prijatelj Nazif Gljiva, glazbenik i tekstopisac koji je napisao mnoge Halidove pjesme.

Slavu je stekao tek 1984. godine s pjesmom ''Neću, neću dijamante''.

Nakon toga nastavio je nizati hitove, a najveći je zasigurno pjesma ''Prvi poljubac''. Kako je ona nastala, pročitajte OVDJE.

