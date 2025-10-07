Alka Vuica uvijek je bila svoja i drugačija: '' Ja sam uvijek htjela biti raskošna u svemu''

Alka Vuica iza sebe ima 40 godina karijere, a što je starija, to je, tvrdi, iznutra mlađa. Javnost je ovih dana iznenadila novom bojom kose, koju bi se rijetko tko usudio nositi. O tajni sretnog života u sedmom desetljeću, putovanjima i odnosu s Josipom Lisac, za koju je napisala neke od najvećih hitova, razgovarala je s našim Davorom Garićem za IN magazin.

Alka Vuica sve je iznenadila novom bojom kose. Mnogi su se pitali je li se zaista obojila u plavo ili je to perika.



''Hvala lijepo. Evo moja kosa. Dosta nam je dugo trebalo da do toga dođemo, ali je super. Ja sam oduševljena. Zapravo sam stalno htjela, kad budem malo starija, imat izelenu kosu, žutu kosu, plavu kosu i evo uspjela sam u ovoj plavoj. Svi mi kažu da je super'', govori Alka.

Što starija, to sklonija eksperimentima. Takva je bila i u mladosti.

''Ja sam stvarno dosta starija generacija. Kad sam ja stasala nitko nije imao ni televizor, a kamoli televizor u boji. Lijepi su onu foliju na televizor i išsli smo svi kod jednog susjeda gledati slijetanje na mjesec jer je jedini on u kvartu imao televiziju''.

U današnjem ludom svijetu izlaz vidi u širenju vidika.

''Mislim da je stvar obrazovanja, apsolutno. Mislim da su naše mlade generacije neobrazovane. Mislim da bi trebalo poraditi na tom nekakvom školstvu i obrazovanju. Ljudi ne znaju najosnovnije stvari, ali mislim da rad na sebi i znanje širi vidike. Što više znaš, što si više načitaniji, što si više izložbi pogledao, što više znaš o umjetnosti, to ćeš manje biti skučenog uma'', govori Alka Vuica.

Zato Alka ne prestaje putovati, uživati i istraživati. Nedavno je posjetila grčki otok Mykonos.

''Mykonos me stvarno iznenadio i oduševio na jedan određeni način. On je jedan jako goli otok, kao i naš Pag. Ja to ne volim, ja volim zelenilo, volim te oaze, ali Mykonos ima fantastičnu arhitekturu. Mi imamo prekrasnu prirodu, ali je čovjek što je mogao uništiio rućnim zgradama i neplaniranom gradnjom, a Mykonos drži. Fenomenalno je, imaju sve moguće svjetske brendove, to je jako šminkerski otok. Možeš ti jesti u njihovoj staroj tavernici za jefitnu lovu, ali imaju i svjetske poznate brendove što se tiče klope i restorana'', priča Alka.

Ovih dana objavila je fotografiju s Josipom Lisac i otkrila da su velike prijateljice. Napisala je tekstove za Josipine pjesme ''Gdje Dunav ljubi nebo'' i ''Danas sam luda''.

''Josipa je moja draga prijeteljica i ona stvarno zna jako puno o meni, ja sam odrasla uz Josipu i uz Karla, naučila sam puno od njih, volidili su me u prve prave restorane. Jako je volim i kao osobu i kao prijateljicu. Sinoć sam baš skuhala juhicu i pitala da li treba da joj donesem jer se razboljela'', dodala je.

Baš poput Josipe, i Alka je uvijek bila svoja i drugačija. Priznaje nam, to je recept za uspjeh.

''Mene je to uvijek zabavljalo čak i kada me nisu prihvaćali ni shvaćali, kada su smatrali da pretjerujem, kada su smatrali da je mjera biti umjeren, neee...za mene je uvijek bilo: previše je premalo! Ja sam uvijek htjela biti raskošna u svemu. Htjela sam se igrati, nastavila sam se igrati, igram se još i danas i nikada se neću prestati igrati jer mislim da to ljudima omogućava da na neki način ostanu mladi i kada tijelo ostari'', kaže.

Njezina glazbeno-scenska radionica vrvi stvaralačkom energijom i kreativnim žarom pa uskoro dolaze nove pjesme.

