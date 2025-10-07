Pretraži
''to me zabavlja''

Alka Vuica uvijek je bila svoja i drugačija: '' Ja sam uvijek htjela biti raskošna u svemu''

Piše Davor Garić/I.G., Danas @ 21:43 inMagazin komentari
In Magazin: Alka Vuica - 4 In Magazin: Alka Vuica - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Alka Vuica iza sebe ima 40 godina karijere, a što je starija, to je, tvrdi, iznutra mlađa. Javnost je ovih dana iznenadila novom bojom kose, koju bi se rijetko tko usudio nositi. O tajni sretnog života u sedmom desetljeću, putovanjima i odnosu s Josipom Lisac, za koju je napisala neke od najvećih hitova, razgovarala je s našim Davorom Garićem za IN magazin.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Alka Vuica bez pardona o mladim naraštajima!''Mislim da su naše mlade generacije neobrazovane!''
''to me zabavlja''
Alka Vuica uvijek je bila svoja i drugačija: '' Ja sam uvijek htjela biti raskošna u svemu''
Ivano Balić, Antonio Plazibat i Dario Melnjak o odrastanju, mladima i splitskom karakteru!
vremena su se promijenila
Naši sportaši prisjetili su se djetinjstva na ulici: ''Nema više toga, to kao da se izgubilo''
Preminuo Drago Rubala
u 78. godini
Preminuo je Drago Rubala, omiljeni voditelj emisija o narodnoj glazbi
Hanka Paldum emotivnim pismom se oprostila od Halida Bešlića
"kako iskazati bol?"
Hanka Paldum se slomila nakon smrti Halida Bešlića: "Molila sam Gospodara da ga izliječi..."
Kviz o stripu Alan Ford
ljuti klasik
Ovaj kviz je za one koji su odrasli uz Alana Forda!
Jednu pjesmu Halida Bešlića odbilo je čak 15 pjevača
postala klasik!
Jednu pjesmu Halida Bešlića odbilo je čak 15 pjevača, a onda je u njegovim rukama postala hit!
Umro je Halid Bešlić
u 72. godini
Preminuo Halid Bešlić, kralj narodne glazbe
Oženio se Ivan Zak
pogledajte fotke!
Oženio se Ivan Zak! Evo tko je samozatajna žena koja je osvojila njegovo srce
Barack i Michelle Obama obilježili su 33. godišnjicu braka
sve su objasnili!
Slavlje u obitelji Obama nakon šuškanja o krahu braka: "Najbolja odluka koju sam donio..."
Maja Šuput objavila fotografije s rođendana Šime Eleza
objavila vesele prizore
Maja Šuput pokazala što je partneru Šimi poklonila za rođendan!
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Papa Lav izdao nova pravila o vatikanskim ulaganjima
nova pravila
Papa napravio značajan korak: Poništio je uredbu svog prethodnika o važnom pitanju
Medicinski helikopter srušio se na autocestu: Troje teško ozlijeđenih
Teška nesreća u SAD-u
VIDEO Helikopter hitne pomoći srušio se na autocestu, stižu prve snimke
Peru: Biskup optužen da je imao 17 ljubavnica
TELEVISA PRESENTA
Svećenik imao 17 ljubavnica, razotkrila ga ljubomorna časna sestra: "Poslao je poruku spremačici..."
show
Jednu pjesmu Halida Bešlića odbilo je čak 15 pjevača
postala klasik!
Jednu pjesmu Halida Bešlića odbilo je čak 15 pjevača, a onda je u njegovim rukama postala hit!
Umro je Halid Bešlić
u 72. godini
Preminuo Halid Bešlić, kralj narodne glazbe
Oženio se Ivan Zak
pogledajte fotke!
Oženio se Ivan Zak! Evo tko je samozatajna žena koja je osvojila njegovo srce
zdravlje
Od stentova do teške bolesti jetre – zdravstvena borba Halida Bešlića kroz godine
Preminuo je kralj narodne glazbe
Od stentova do teške bolesti jetre – zdravstvena borba Halida Bešlića kroz godine
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
Sve je više slučajeva
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
8 proteina koje biste trebali jesti svaki tjedan
Izvrsni izvori
8 proteina koje biste trebali jesti svaki tjedan
zabava
Skeč o balkanskim prijateljima nasmijao cijeli svijet: "Ovaj video mi je uljepšao dan"
Izgleda poznato?
Skeč o balkanskim prijateljima nasmijao cijeli svijet: "Ovaj video mi je uljepšao dan"
Led u centru grada iznenadio pješake, svi na istom mjestu padali kao kruške
Jao...
Led u centru grada iznenadio pješake, svi na istom mjestu padali kao kruške
Urnebesna scena na parkingu u Zadru! Pronađite uljeza
Presmiješno
Urnebesna scena na parkingu u Zadru! Pronađite uljeza
tech
VIDEO Nepoznati objekt snimljen u pustinji Mojave: Novi tajni projekt Lockheeda?
Pojavile se brojne teorije
VIDEO Nepoznati objekt snimljen u pustinji Mojave: Novi tajni projekt Lockheeda?
Europski inženjeri stvaraju oružje budućnosti – raketu koja jednim udarom može zaustaviti roj ruskih dronova
Već se koristi u Ukrajini
Europski inženjeri stvaraju oružje budućnosti – raketu koja jednim udarom može zaustaviti roj ruskih dronova
Policajac u šoku nakon što je zavirio u vozilo: Zaustavio je automobil zbog prekršaja, a nije mogao naplatiti kaznu
Sve objavili na Facebooku
Policajac u šoku nakon što je zavirio u vozilo: Zaustavio je automobil zbog prekršaja, a nije mogao naplatiti kaznu
sport
Gonzalo Villar oglasio se na društvenim mrežama nakon što je njegova minutaža u Dinamu sve manja
Ispao iz prvog plana
Španjolska zvijezda frustrirana u Dinamu? Objavom na Instagramu digao buru
Mladi reprezentativac tvrdi: "Zbog menadžerove pohlepe propao mi je transfer u Hajduk"
Sve dogovorili, ali...
Mladi reprezentativac tvrdi: "Zbog menadžerove pohlepe propao mi je transfer u Hajduk"
Legendarni nogometaš objavio jednu od zadnjih fotografija Halida Bešlića
emotivna objava
Legendarni nogometaš objavio jednu od zadnjih fotografija Halida Bešlića
tv
U dobru i zlu: Težak susret s ocem - hoće li mu povjerovati?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Težak susret s ocem - hoće li mu povjerovati?
Skrivena sudbina: Ne vjeruje onome što čuje – što stoji iza njezine odluke?
SKRIVENA SUDBINA
Skrivena sudbina: Ne vjeruje onome što čuje – što stoji iza njezine odluke?
MasterChef: Žiri je pošteno zeznuo Juricu! Nije pao kamen, već stijena s njegova srca!
SVAKA ČAST!
Žiri je pošteno zeznuo Juricu! Nije pao kamen, već stijena s njegova srca!
putovanja
Tjedni jelovnik jela sa žlicom za hladno vrijeme 6. 10. do 12. 10. 2025.
Tjedni jelovnik
7 toplih jela na žlicu za svaki dan ovoga tjedna koja se mogu napraviti za malo novca
Hrskava izvana, kremasta iznutra: Isprobajte potpuno drukčiju, tanku focacciu sa sirom
Focaccia di Recco
Hrskava izvana, sočna iznutra: Isprobajte potpuno drukčiju, tanku focacciu sa sirom
Jednostavno, zasitno i puno okusa: Recept za mirisne pečene krumpire s paprikom
pipi e patati
Jednostavno, zasitno i puno okusa: Recept za mirisne pečene krumpire s paprikom
novac
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Posrnuli modni div pronašao formulu uspjeha. Novi model prodaje postao je hit
Nije više na muci
Posrnuli modni div pronašao formulu uspjeha. Novi model prodaje postao je hit
Tvrtka iz Đakova s partnerima dobila milijunski posao nabave odora za pravosudnu policiju
Posao za hrvatske tekstilce
Tvrtka iz Đakova s partnerima dobila milijunski posao nabave odora za pravosudnu policiju
lifestyle
Lejla Filipović u tamnoplavim trapericama
NEPOGREŠIV MODEL
Ako želite traperice koje zaslužuju čistu peticu, pogledajte izbor Lejle Filipović
Nina Badrić u bajkerskim čizmama i jakni brenda Batakovic
SJAJNA KOMBINACIJA
Nina Badrić: Genijalna jakna i mrak čizme koje jednako vole i uske traperice i minicu
Ulična moda mrežaste čarape i visoke čizme, Zagreb
Teško je skrenuti pogled
Čarape plavokose ljepotice sa zagrebačke špice bacaju i minicu u drugi plan
sve
Jednu pjesmu Halida Bešlića odbilo je čak 15 pjevača
postala klasik!
Jednu pjesmu Halida Bešlića odbilo je čak 15 pjevača, a onda je u njegovim rukama postala hit!
Umro je Halid Bešlić
u 72. godini
Preminuo Halid Bešlić, kralj narodne glazbe
Tjedni jelovnik jela sa žlicom za hladno vrijeme 6. 10. do 12. 10. 2025.
Tjedni jelovnik
7 toplih jela na žlicu za svaki dan ovoga tjedna koja se mogu napraviti za malo novca
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene