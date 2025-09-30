Tko je supruga Nikole Grmoje? Upoznao ju je na faksu, a nosi rijetko ime

Nikola Grmoja već 18 godina u sretnom je braku sa suprugom Pavom, koju je upoznao kao student.

Saborski zastupnik Nikola Grmoja o svom privatnom životu ne voli puno govoriti, no na svojim društvenim mrežama podijelio je nekoliko fotografija sa svojom suprugom.

Već 18 godina u braku je s Pavom, s kojom je dobio i kćer.

Par se vjenčao 5. svibnja 2007. godine, a prošle godine tim povodom podijelio je i njihovu rijetku fotografiju s vjenčanja.

Pava je po struci profesorica engleskog jezika, a radi u Osnovnoj školi Stjepana Radića u Metkoviću.

O ljubavi i braku ovog para ne zna se mnogo. No ipak, poznato je da su se upoznali i zaljubili tijekom studija.

