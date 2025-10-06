Opet skupa! Kako nakon 25 godina izgledaju Lorelai i Luke iz kultnih Gilmorica?

Dvadeset i pet godina nakon početka serije, Lorelai i Luke iz "Gilmorica" ponovno su stali rame uz rame na dodjeli zvijezde Lauren Graham, što je raznježilo fanove koji su ovo okupljanje čekali gotovo desetljeće.

Na crvenom tepihu dogodio se trenutak koji su obožavatelji serije čekali gotovo desetljeće – ponovno okupljanje Lorelai i Lukea iz kultnih "Gilmorica".

Lauren Graham dobila je svoju zvijezdu na Hollywood Walk of Fame, a rame uz rame s njom stajao je Scott Patterson, njezin partner iz serije.

Lauren Graham i Scott Petterson - 6 Foto: Profimedia

Dvadeset i pet godina nakon što je serija krenula s emitiranjem, Lauren Graham okružila se poznatim licima iz Stars Hollowa. Osim Pattersona, na svečanost su stigli i Kelly Bishop, Yanic Truesdale te Matt Czuchry, dok su autorski tandem Amy Sherman‑Palladino i Dan Palladino ponovno podsjetili zašto je ova serija osvojila srca publike. Alexis Bledel, koja je utjelovila Rory, nije bila prisutna.

Lauren Graham i Scott Petterson - 7 Foto: Profimedia

Lauren Graham i Scott Petterson - 5 Foto: Profimedia

Sama Graham obratila se okupljenima s puno emocija i zahvalnosti.

"Ovo me potpuno preplavljuje i toliko je lijepo. Dirljivo je vidjeti toliko prijatelja i kolega ovdje", rekla je.

Posebnu pažnju ponovno je privukao Scott Patterson, koji je ulogu Lukea dobio gotovo instinktivno. Direktorica castinga Jill Anthony prisjetila se: "Amy je rekla: 'Ne trebam vidjeti nikoga drugog'... On je stopostotni izbor."

Lauren Graham i Scott Petterson - 8 Foto: Profimedia

No, Patterson tada nije vjerovao da će baš on utjeloviti tog šutljivog vlasnika zalogajnice.

"Imao sam tri audicije toga dana, a ovo je bila druga... Znao sam da neću dobiti 'Gilmore Girls'. Scenarij je bio predobar... Kasnim na onu drugu audiciju, vjerojatno ću vani dobiti kaznu za parkiranje, pa mogu li, molim vas, izaći odavde?", prisjetio se za Glamour.

Lauren Graham i Scott Petterson - 1 Foto: Profimedia

Lauren Graham i Scott Petterson - 2 Foto: Profimedia

Lorelai i Luke ostali su jedan od najupečatljivijih TV parova jer su njihovi odnosi sazrijevali kroz svakodnevne situacije, humor i razumijevanje. Njihova priča razvijala se polako – uz prepirke, jutarnje kave i propuštene prilike – sve do trenutka kad postaje jasno da se iza Lukeove šilterice krije netko tko Lorelai razumije bolje od ikoga.

