Žene su bile lude za njim zbog uloge u hit-seriji, a s godinama se ipak podosta promijenio, pogađate tko je na slici?

Scott Patterson proslavio se u seriji "Gilmoreice", a i danas ga žene vole zbog njegova šarma i karizme.

Američkog glumca Scotta Pattersona mnogi i danas pamte kao Lukea Danesa iz omiljene serije "Gilmoreice", a posebno obožavateljice, kojima je i dvadesetak godina kasnije zanimljiva njegova naočita pojava.

Pogledaj i ovo nalik hit-serijama Mračna prošlost i seksi romanse dobitna su kombinacija, a pomogao je i ispad bijesa poznate pjevačice

Gotovo 20 godina nakon što su se Lauren Graham i Scott Patterson u ulogama Loreal Gilmore i Lukea Scotta u seriji "Gilmoreice" prvi put poljubili, naočiti glumac danas priznaje kako su oboje zbog toga bili jako nervozni i kako im je taj dan snimanja bio posebno stresan.

Danas 64-godišnji Scott seriju nikada nije pogledao u cijelosti jer ne voli gledati sebe na ekranu, no za potrebe snimanja podcasta "I'm All In" osvrnuo se na neke značajne trenutke, pa i na četvrtu sezonu u kojoj njegov lik Luke Danes konačno poljubi ljubav svog života Lorelai Gilmore, koju je utjelovila Lauren, i otkrio je da se toga jako dobro sjeća.

"Sjećam se da smo oboje bili jako nervozni tog dana i kako nas je ekipa stalno provjeravala jer su svi znali da je to na neki način ikonski trenutak. Bili smo nervozni, a onda smo oboje shvatili da bi se naši likovi upravo tako trebali osjećati. Nismo to željeli zeznuti, bio je to velik trenutak i prevladavao je takav osjećaj. No uspjeli smo to prenijeti pred kamerama i postigli smo ono što smo željeli", zaključio je u jednom od svojih intervjua.

Jedom je prilikom otkrio i kako mu je bilo neugodno snimati epizodu u kojoj su svi komentirali njegovu pozadinu.

"Nije mi bilo ugodno i popi*dio sam. Shvatio sam da to nije u redu i nije mi bilo ugodno, tretirali su me kao objekt. Bilo je užasno i grozno i morao sam to izdržati, događalo se i nakon što su se kamere ugasile, svi su i dalje pričali o mojoj guzi. Bilo mi je teško i jedva sam čekao da taj dan bude gotov", priznao je Scott.

Scott se prije serije "Gilmoreice" uopće nije bavio glumom. Naime, on se prije ulaska u svijet glume profesionalno bavio bejzbolom. Sredinom 90-ih godina glumio je u filmovima "Mala velika liga" i "Tri želje" te u serijama "Seinfeld" i "Will and Grace". Nakon "Gilmoreica" nastavio je glumiti, a njegove su obožavateljice zaključile da stari poput vina.

Prije nekoliko godina objavio je kako je pokrenuo vlastiti brend kave, na oduševljenje svih fanova "Gilmoreica" koji obožavaju njegov kafić iz serije, a ide mu dobro i na privatnom polju. Već je 23 godine u braku s Kristine Saryan, a par ima sina Nicholasa te pokušavaju provesti što više vremena u obiteljskoj intimi.

