Zovu je hrvatskom Megan Fox, njezinih navijačkih izdanja svi se još dobro sjećaju, a evo zašto je na Instagramu prati 80 tisuća ljudi!

Deniss Grgić jedna je od kandidatkinja showa "Ples sa zvijezdama" koju ćemo gledati u novoj sezoni, a evo što nam je otkrila o sebi.

Deniss Grgić naša je uspješna influencerica te akademska slikarica i magistra slikarstva koju ćemo imati prilike gledati na malim ekranima, i to u showu "Ples sa zvijezdama".

Deniss je pažnju javnosti priviukla nakon što su je mediji prozvali hrvatskom Megan Fox, a evo što ona kaže, laska li joj taj nadimak i primjećuje li sličnost sa slavnom ljepoticom iz Hollywooda?

"Volim biti jedinstvena i ne uspoređivati se s bilo kime, a usporedba s Megan proizišla je iz toga što ljudi vide ponekad sličnost pa mi spomenu i to je tako postala zanimljivost da nekima sličimo, a nekima uopće ne. Megan Fox uspješna je žena i s tog aspekta mogao bi mi biti kompliment, no smatram da smo obje jedinstvene svaka na svoj način i da obje imamo vrijednosti koje nosi vlastita osobnost", zaključila je Deniss.

Prije nekoliko godina prozvana je jednom od naših najljepših navijačica, a otkrila nam je koliko joj je to promijenilo svakodnevicu i život. Je li i druge tako proglašene tada smatrala konkurencijom?

"Fotografirala sam se u navijačkom ozračju tog trenutka, ta jedna fotografija postala je zanimljiva i tu sam proglašena najljepšom navijačicom. Veselilo me što su me uvrstili u kategoriju najljepše, a promijenilo se nije mnogo, samo su se nizali daljnji uspjesi pa sam proglašena miss Hrvata diljem svijeta. No u tom razdoblju bila sam posvećena studiranju i to su bila lijepa iznenađenja između studentskih poslova, studiranja i slikanja", prisjetila se Deniss.

Na Instagramu je prati gotovo 80 tisuća ljudi. Koliko joj influencanje oduzima slobodnog vremena i u čemu je tajna dobre influencerice?

"Da, imam puno svojih pratitelja. Instagram sam prepoznala kao izvrsnu platformu za prezentiranje svakodnevice, suradnji i svojih slikarskih djela. Društvene mreže daju mogućnost novim perspektivama ne samo postojanja već i bivanja u virtualnom prostoru s mogućnošću da budeš ono što jesi. Iako su društvene mreže nastale unutar industrije zabave, tehnologije virtualne i proširene stvarnosti postaju neizbježni alati komunikacije u kulturi i umjetnosti. Influencanje smatram nedovoljno shvaćenim područjem u kojem se trud marginalizira ponekad zbog nerazumijevanja platforme i rada koji stoji iza objavljenog sadržaja. Teško mogu odrediti vrijeme provedeno u influencanju jer je spontano tijekom dana, tajna dobre influencerice je biti onakva kakva jesi jer zapravo pratitelji prepoznaju iskrenost", pojasnila je.

S obzirom na to da ćemo je uskoro gledati na plesnom podiju, zanimalo nas je kako joj ide ples i ima li već sada tremu od nastupa u showu "Ples sa zvijezdama"?

"Obožavam plesati, kao mala ples sam odabirala kao slobodnu aktivnost, likovna umjetnost u nekom je trenutku prevladala, ali ljubav prema plesu je ostala. Sada prije nastupa nemam tremu, uzbuđena sam i jedva čekam da počne. Kao vizualna osoba, veselim se kostimima i scenografiji pa mislim da će 'Ples sa zvijezdama' objediniti moje dječje snove vizualnih dojmova i pokreta plesa na podiju", kaže Deniss.

A je li pratila prošlu sezonu i tko je bio njezin favorit?

"Pratila sam prošlu sezonu i od početka sam imala čak tri favorita koji su na kraju i stigli do finala. Uživala sam gledajući ples", priznala je.

Što očekuje od svojeg plesnog mentora, a što gledatelji mogu očekivati od nje?

"Od mentora očekujem da me ulovi ako poletim! Vjerujem da ćemo biti uspješni i da će nas gledatelji podržati. Najsretnija sam kada plešem pa vjerujem da će se to pozitivno ozračje osjetiti i preko malih ekrana", zaključila je Deniss.

Njezina je velika ljubav i likovna umjetnost, stoga je i upisala Akademiju likovne umjetnosti. Zašto je baš to odabrala?

"Završila sam Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu, sada sam akademska slikarica magistra slikarstva. Likovnu umjetnost obožavam oduvijek, knjige iz povijesti umjetnosti bile su mi zanimljivije od klasičnih slikovnica, puno sam crtala i izrađivala skulpturice, pa je to kasnije bio prirodni odabir. Oduvijek sam znala što želim. Diplomirala sam na temu 'Kruzi', a svojim radom pronašla sam način da slikama kojima je izvor ideja na samim počecima izrade stećaka, iz povijesti preostalog likovnog izražavanja na kamenim blokovima, naslikam nova djela koja će nastaviti 'poruke' proizišle iz monumentalnih spomenika i nadmašiti prolaznost vremena 'krugom' života povezujući nepoznate umjetnike starih vremena sa sadašnjim vremenom", otkrila nam je Deniss.

I za kraj rekla nam je i što smatra svojim najvećim životnim uspjehom.

"Biti ono što jesam moj je najveći životni uspjeh", zaključila je.

Nakon uspješne sezone prošlog proljeća i nadolazeća proljetna shema u 2023. bit će u znaku vrhunske zabave i plesa, najavljuju iz produkcije zabavnog programa Nove TV. Naime, već su počele prve priprema za novu sezonu hit showa – ''Ples sa zvijezdama''.

Najveći plesni show okupit će najjače hrvatske zvijezde i vrhunske profesionalne plesače koji će ući plesnim ritmom u domove brojnih gledatelja, u još jednoj spektakularnoj sezoni popularnog showa. Svi oni prenijet će nam dio sebe na plesnom podiju u uzbudljivim i zabavnim emisijama uživo iz novog studija Nove TV.

Plesne nastupe, kreativne i zabavne koreografije i zapravo prave plesne priče ocjenjivat će dobro poznati i već uigrani žiri - Marko Ciboci, Franka Batelić, Igor Barberić i Larisa Lipovac Navojec. Titulu pobjednika prošle sezone ponijeli su Pedro Soltz i Valentina Walme, dok su sezonu prije svojim plesom najviše očarali Slavko Sobin i Gabriela Pilić.

Plesni spektakl oko sebe okuplja brojne televizijske profesionalce, osim kandidata i žirija za jedinstveni vizualni doživljaj zaslužni su sektori kostima i šminke, rekviziteri te svi ostali članovi mnogobrojne produkcije showa. Još pamtimo najsjajnije kostime, jedinstvene kreacije, očaravajuće scenografije te glamuroznu atmosferu i glazbeni ugođaj proteklih sezona, a produkcija Nove TV pobrinut će se da nas ove godine jedinstvenim plesnim točkama i emotivnim pričama očara još više.

Pretprodukcija je u punom jeku, s nestrpljenjem se iščekuju i ostali detalji showa koji će i ovog proljeća zasigurno okupiti čitave obitelji ispred TV ekrana.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Pogledajte nestvarne prizore iz raja u kojima Maja Šuput uživa sa svojom malom obitelji, pohvalila se s nekoliko novih fotografija!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Žanamari u tangicama izrazila samo jednu skromnu želju, a neki na ovaj prizor nisu bili spremni