Zvijezde Gilmorica zajedničkom fotografijom raspametile fanove serije, pogledajte kako izgledaju danas!

Lauren Graham i Kelly Bishop u "Gilmoreicama" su glumile su majku i kći Emily i Lorelai Gilmore, a sada su zajedničkom fotografijom oduševile fanove serije.

Zvijezde omiljenih "Gilmoreica" ("Gilmore Girls"), glumice Lauren Graham (57) i Kelly Bishop (80), obradovale su obožavatelje serije zajedničkom fotografijom.

Glumice koje su utjelovile majku i kći Emily i Lorelai Gilmore pozirale su nasmijane, a fotku je na Instagramu podijelila Lauren, uz opis: "Za dame koje ručaju".

"Vratile su se večere petkom?", "Kakav duo", "Hvala vam za ovo", "Možemo li dobiti još jednu sezonu", "Ovo mi je popravilo dan", neki su od brojnih komentara fanova kultne serije koja se snimala od 2000. do 2007. godine, a zatim je 2016. godine na Netflixu dobila i revival u obliku mini-serije naziva "Gilmore Girls: A Year in the Life".

Osim Graham i Bishop, jednu od glavnih uloga u seriji odigrala je i Alexis Bledel (42), koja je utjelovila Lorelainu kćer te Emilynu unuku Rory Gilmore.

Osim po ulozi u "Gilmoreicama", Bishop mnogi pamte i iz kultnog filma "Prljavi ples", u kojem je glumila Marjorie Houseman, majku glavne protagonistice Frances "Baby" Houseman (Jennifer Grey). Ranije ove godine za People je otkrila i da piše memoare naziva "The Third Gilmore Girl", u kojima će se osvrnuti na svoju karijeru, ali i odati počast kultnoj seriji.

