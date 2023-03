Slovila je kao jedna od najljepših žena s malih ekrana, ali s natečenim i bezizražajnim licem danas ju nije lako prepoznati

Lauren Graham koja je svjetsku slavu stekla ulogom Lorelai Gilmore u hit-seriji "Gilmoreice" slavi 56. rođendan, a od dana najveće slave poprilično se promijenila.

Američka glumica i zvijezda jedne od omiljenih serija "Gilmorice" Lauren Graham slavi 56. rođendan, no za razliku od dana najveće slave, njezini ju obožavatelji više ne prepoznaju tako lako.

Lauren se naime, poput mnogih slavnih kolegica, prepustila rukama estetskih kirurga u namjeri da izgleda što mlađe, no česti odlasci na zahvate i tretmane na njoj su ipak ostavili traga. Podvrgnula se nizu estetskih korekcija, uključujući operaciju nosa, redovito odlazi na botoks i facelifting, a u pokušajima da ostane vječno mlada, dovela se do neprepoznatljivosti.

Zadnjih je godina rijetko imamo priliku vidjeti, a u javnosti se posljednji put pojavila krajem prošle godina na premijeri "Mighty Ducks: The Mighty Ducks: Game Changers" u Anaheimu i to s natečenim i bezizražajnim licem, bez gotovo ijedne bore.

Lauren je najpoznatija po ulozi Lorelai Gilmore u hit-seriji "Gilmoreice", koja se emitirala od 2000. do 2007. godine. Drama o majci i kćeri osvojila je gledatelje diljem svijeta i zabavljala ih je sedam sezona, a Laurel, koja je u to vrijeme bila u svojim tridesetima, slovila je kao jedna od najljepših žena s malih ekrana.

Prije nego je glumila u "Gilmoreicama", Lauren se pojavila u serijama "City", "Townies", "Seinfeld" i "NewsRadio". Za ulogu Lorelai osvojila je Zlatni globus, a nekoliko godina kasnije zaigrala je i u uspješnoj seriji "Roditelji i djeca" kao Sarah Braverman.

Ta joj je uloga donijela sreću i u privatnom životu jer su se ona i kolega sa seta koji joj je glumio brata, Peter Krause zaljubili i u vezi su od 2010.

Lauren je uspjela i izvan Hollywooda te je napisala knjige "Someday, Someday, Maybe", "Talking as Fast as I Can: from Gilmore Girls to Gilmore Girls (and Everything in Between)" i "In Conclusion, Don't Worry About It".

