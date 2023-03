Pogledajte kako sada izgleda dječak koji je sa samo 6 godina snimio pjesmu sa Severinom, frizura mu je pravi hit!

Ljuba Stanković 2019. godine sa Severinom je snimio pjesmu "Tutorial", a sada je gostovao u jednoj emisiji gdje je sve iznenadio izgledom.

Ljubomir Ljuba Stanković stekao je popularnost 2018. godine u natjecateljskom showu "Pinkove zvjezdice", u kojem su ga prozvali čudom od djeteta.

Za vrijeme showa svi su mu predviđali sjajnu i uspješnu karijeru, a Ljuba se nakon emisije dugo provlačio kroz medije, bio je zvijezda raznih emisija i imao je šansu pjevati s puno regionalnih glazbenika.

Njegov pjevački talent oduševio je i Severinu, koja je s Ljubom 2019. snimila hit-pjesmu "Tutorial", a njemu je tada bilo samo šest godina.

Ljuba je sada gostovao u emisiji Ami G Show na televiziji Pink, gdje je svojim izgledom sve iznenadio.

Kako možete vidjeti na fotografijama sa snimanja u galeriji, mali Ljuba, kako su ga u medijima često nazivali, više nije toliko mali, a pokazao je da ima i stila. Na snimanje je došao u uglađenom, sjajnom odijelu s leptir-mašnom, a svi su primijetili i njegovu kul frizuru.

Ljuba je ovaj tjedan predstavio i svoju novu pjesmu "Zemlja".

Mališan se ne pojavljuje često u javnosti, a prije četiri godine za Blic je rekao da ga na ulici svi zaustavljaju.

"Svuda me zaustavljaju ljudi, grle i ljube i govore mi da sam pobjednik. Drago mi je što me vole, ali ja naviše volim pjevati, bez obzira na to tko ima najviše obožavatelja. Svi finalisti s kojima sam se natjecao su moji prijatelji i jako mi je žao što je natjecanje završilo i što više nećemo imati probe. Tužan sam jako", rekao je tada Ljuba.

