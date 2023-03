Emilija Kokić se s dobro poznatim mužem u javnosti rijetko pojavljuje, a za njega se udala nakon dugogodišnjeg prijateljstva

Emilija Kokić u sretnom je braku s Miljenkom Kokotom koji joj je velika podrška i u showu "Ples sa zvijezdama" u kojem ju gledamo kao jednu od natjecateljica.

Naša popularna pjevačica i pobjednica Eurosonga Emilija Kokić oduševila je gledatelje hit-showa "Ples sa zvijezdama", ali i supruga Miljenka Kokota koji ju je bodrio u studiju.

Emilija je u prošloj emisiji sa svojim mentorom Patrikom Seretinom otplesala jive na pjesmu "Rock Me" i tako se prisjetila svojeg trijumfa na Eurosongu 1989. godine, a za nju je u publici navijao i suprug Miljenko čime je ispunio njezinu veliku želju.

Voditeljica Tamara Loos ju je nakon nastupa pitala gdje joj je nestala popularna frizura kokotica s nastupa u Lausannei, a ona joj je odgovorila šalom na svoj račun: "Kokotica je postala Kokot", te dodala da se okrene kad je ljudi oslovljavaju suprugovim prezimenom.

"Miljenko me zaista podržava. Njemu je važno da sam ja sretna i ako sam ja sretna, onda je i on zadovoljan, tako da se nadam da će barem jedanput doći navijati za mene u emisiju", izjavila je Emilija nedavno za portal Zadovoljna.hr.

Emilija je od 2013. godine u sretnom braku s poznatim spikerom i voditeljom, za kojeg se udala nakon dugogodišnjeg prijateljstva i pet godina veze.

"Mi jesmo u sretnom odnosu, međutim pretpostavljate da, kao u svakom braku i vezi, postoje situacije u kojima oboje imamo potrebu rasti, mijenjati se, prilagođavati se jedni drugima, tako i mi u našem odnosu. Ne stavljamo stvari pod tepih, razgovaramo koliko god je to moguće, transparentno, otvoreno, maksimalno smo iskreni, pa i pod cijenu da to što izgovorimo nekad ne sjedne baš najbolje partneru, ali odlučili smo da je to jedini ispravni način. Da čovjek ima osjećaj da je u odnosu u kojem može i smije reći sve što osjeća i tražiti pomoć, razgovor i način da u tom odnosu oboje budemo zadovoljni i rastemo kao ljudi", otkrila nam je Emilija u nedavnom intervjuu.

