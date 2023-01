Prošlo je više od 30 godina otkako je Emilija Kokić pobijedila na Eurosongu, a sad se odlučila na jedan potpuno drugačiji izazov!

Emilija Kokić zaplesat će u ovogodišnjoj sezoni showa "Ples sa zvijezdama", uoči kojeg nam je otkrila što možemo od nje očekivati.

Pjevačica Emilija Kokić pridružit će se zvjezdanoj ekipi showa "Ples sa zvijezdama", koji se uskoro vraća na male ekrane, a tijekom kojeg će pokazati svoje plesačko umijeće.

Emiliju na malim ekranima nismo imali prilike vidjeti već neko vrijeme, ali njezini se brojni obožavatelji i dandanas dobro sjećaju pobjede na Eurosongu prije više od trideset godina s grupom Riva i pjesmom "Rock Me Baby".

"S obzirom na to da smo pobijedili i osvojili prvo mjesto, sumnjam da bih išta mijenjala, očito je to bio znak da je sve što smo radili i kako smo radili bilo apsolutno dobro i osmišljeno. Imali smo veliku sreću što smo imali pomoć sjajnih, vrhunskih profesionalaca koji su nam pomagali, od stajlinga, vizualnog identiteta do imidža koji smo imali kao bend. Mi smo tada već, prije 30 i nešto godina, izgledali vrlo avangardno i bili smo ispred svog vremena. Tako da je cijela ta priča i naša mladost, šarm i jedna slatka pjesma takvog tipa kakva je "Rock Me Baby" u kombinaciji s našom mladenačkom energijom zapravo rezultirala najboljim mogućim plasmanom", prisjetila se Emilija.

Emilija je od 2013. godine u sretnom braku s Miljenkom Kokotom, za kojeg se udala nakon dugogodišnjeg prijateljstva i pet godina veze.

Koja je tajna njihova uspješnog braka?

"Mi jesmo u sretnom odnosu, međutim pretpostavljate da, kao u svakom braku i vezi, postoje situacije u kojima oboje imamo potrebu rasti, mijenjati se, prilagođavati se jedni drugima, tako i mi u našem odnosu. Ne stavljamo stvari pod tepih, razgovaramo koliko god je to moguće, transparentno, otvoreno, maksimalno smo iskreni, pa i pod cijenu da to što izgovorimo nekad ne sjedne baš najbolje partneru, ali odlučili smo da je to jedini ispravni način. Da čovjek ima osjećaj da je u odnosu u kojem može i smije reći sve što osjeća i tražiti pomoć, razgovor i način da u tom odnosu oboje budemo zadovoljni i rastemo kao ljudi", pojasnila je Emilija.

Emilija već godinama poučava pjevanje i bila je mentorica više od 400 polaznika svoje škole pjevanja.

"Kada sam osmišljavala program za školu, pitala sam se u kakvu bih školu pjevanja ja voljela ići, pa sam se stavila u cipele djeteta, tinejdžera, studenta, odrasle i zrele osobe koja dolazi na pjevanje samo iz hobija. Tako sam osmislila različite programe i čini mi se da je feedback koji dobivam od polaznika vrlo pozitivan, da im se sviđa način na koji sam sve osmislila, da imam jednu podržavajuću energiju. Imam dosta razumijevanja prema polaznicima, naravno jako puno učimo. S djecom je sve to skupa osmišljeno kroz igru, a mi odrasli zapravo uživamo u našim satovima, u energiji tog zajedništva i druženja. Svaki odlazak na satove pjevanja čini me sretnom i to je pokazatelj da ono što čovjek radi i voli ne doživljava kao posao, već se s radošću družim s ljudima i prenosim svoje znanje", pojasnila je Emilija.

A što očekuje od svojeg mentora u showu "Ples sa zvijezdama" i ima li već sada tremu?

"Ne bih rekla da imam tremu, ali jako sam uzbuđena i zanima me kakva ću biti učenica. Možda ću malo bolje razumjeti kako je mojim polaznicima u školi pjevanja. Imam osjećaj da se mogu prepustiti u ruke osobe koja zna što radi, koja se time bavi, iako će mi se, sigurna sam, događati situacije u kojima mi neće biti jasno zašto to radim, zašto traži od mene to što će tražiti. Ali pretpostavljam da je to dio posla i imam osjećaj da imam povjerenja, da ću se moći prepustiti i da ću moći uživati u svakom plesnom koraku koji ću naučiti. Nikada nisam učila ples, ne znam osnove niti detalje i uvijek kada mislim na ples, to radim s nekom čežnjom jer sam imala osjećaj da je to rezervirano za nekog drugog. Nisam imala ni dovoljno vremena za ples, pogotovo u fazi kada sam imala svoj dance program i plesne pjesme 90-ih. Imala sam plesače i radili smo koreografije, ali to je sve bilo u nekakvim dijelovima s instrumentalima. Ali ovo što se sada zahtijeva u showu "Ples sa zvijezdama" ogroman je posao i mislim da to nije zafrkancija. Mislim da nisam baš normalna što sam pristala i što sam prihvatila izazov koji nije baš malen. Ali to sam htjela i nadam se da ću uživati u učenju, davat ću maksimum od sebe, a kakav će biti rezultat, to ćemo vidjeti", zaključila je.

Kako bi sama ocijenila svoj plesački talent?

"Kao što sam rekla, nikad nisam učila plesati niti bila dio škole gdje bih mogla provjeriti kakav je moj plesački talent, međutim imam odličan osjećaj za ritam. To je nešto što mi je bogomdano i rekla bih da je to jedan od osnovnih preduvjeta. Dobro čujem glazbu i ritam, rekla bih da taj dio imam. A sad ovo drugo, kao što su fina motorika, stil, ženstvenost ili mekoća u pokretu, to sigurno nemam i morat ću to brusiti. Rekla bih da će mi trebati dosta rada na tome. S obzirom na to da želim biti što bolja, truditi se, izgledati što bolje, bit će posla oko mene i sa mnom, bez obzira na moj talent ili netalent", smatra Emilija.

Što gledatelji showa mogu očekivati od nje?

"Ne znam što gledatelji mogu očekivati. Meni je bilo lijepo to gledati, volim gledati ples, kako se ljudi kreću i da ljudi uživaju u tome. Želim učiti, prenositi taj lijep osjećaj kada čovjek uči, bez osjećaja moranja ili pritiska. Naravno da će biti situacija u kojima mi neće ići, ali spremna sam prihvatiti i to. Znam da dosta rada stoji iza tih plesača koje mi gledamo. Gledatelji mogu od mene očekivati da ću se truditi prikazati realnu situaciju svog, nadam se, napretka i da ću im prenijeti ljepotu učenja i možda inspirirati nekoga da upiše ples i uživa u svom rastu. Zar to nije smisao svega? Ja bih rekla da je", kaže Emilija.

I za kraj, Emilija nam je otkrila što smatra svojim najvećim životnim uspjehom.

"Uh, to je jedno duboko pitanje. Poznavajući sebe, cijeli život volim učiti, istraživati, imam tu neku vrstu znatiželje na raznim poljima koja se možda ne bi mogla ni povezati sa mnom na prvu, pogotovo s obzirom na moju javnu sliku pjevačice. Konstantno se educiram, učim, otkrivam o sebi i životu. Nekad me preokupiraju potpuno zemaljska pitanja, a ima i onih kompleksnih i duhovnih. To je sve dio mene, nešto što osjećam da me ispunjava. Učenje i istraživanje jesu moj veliki uspjeh u životu, a s druge strane sam čvrsto na zemlji s obje noge, vrlo realna. A sve to što učim i što me zanima nešto je što me jako ispunjava. To mi daje osjećaj da živim punim plućima. Agencija za strukovno obrazovanje me kontaktirala i ambasador sam za cjeloživotno obrazovanje. Dakle, ideja je motivirati ljude da se educiraju, da ulažu u sebe, da istražuju ono što ih zanima, uče, razvijaju se. To je jedna od mojih uloga koje ću promovirati ove godine. Samim time učim ples i završavam jednu dugogodišnju edukaciju, tako da je cijela priča uz moj životni uspjeh zapravo zaokružena i na takav način. Koristim svoje ime kako bih mogla progovoriti na taj način, inspirirati, motivirati ljude da se razvijaju, educiraju i postaju bolji ljudi", otkrila je Emilija.

