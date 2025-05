Znate li tko je ovo? Bila je zvijezda serije koju smo obožavali, godine su je promijenile!

Nedugo nakon što je dobila ulogu u novom filmu, Lauren Graham viđena je u šetnji Los Angelesom.

Nekada omiljena glumica iz serije "Gilmorice" Lauren Graham viđena je kako hoda ulicama Los Angelesa nakon što je, čini se, bila u nabavci. Ovo fotografiranje, zbog kojeg smo je teško mogli prepoznati, dogodilo se manje od dva tjedna nakon što je dobila ulogu u romantičnoj drami "Reminders of Him", koja bi trebala doći u kina u veljači iduće godine.

Lauren Graham - 1 Foto: Profimedia

Lauren Graham - 2 Foto: Profimedia

Lauren Graham Foto: Profimedia

Nakon što je mnogima ostala u sjećanju zahvaljujući sedam sezona serije "Gilmoreice", koja je obilježila prvo desetljeće 2000-ih, i pet sezona serije "Roditelji i djeca" (2010. – 2015.), Graham je našla novu seriju za čiju je glumu dobila brojne pohvale.

Lauren Graham - 7 Foto: Profimedia

Lauren Graham - 6 Foto: Profimedia

U pitanju je serija "The Z-Suite" na platformi Tubi, u kojoj tumači ulogu izvršne direktorice marketinga koju su mnogi otkazali nakon katastrofalne kampanje, zbog čega su je zamijenili zaposlenicima generacije Z, a za potrebe nove serije ujedinila se s Kelly Bishop, koja je u "Gilmoricama" glumila Lorelainu majku Emily. Njihova prva zajednička slika nakon dugo vremena izazvala je veliko oduševljenje ljubitelja popularne serije koja se emitirala sedam sezona.

Lauren Graham i Kelly Bishop Foto: Instagram

Kelly Bishop, Alexis Bledel i Lauren Graham Foto: Profimedia

Kelly Bishop, Lauren Graham i Alexis Bledel Foto: Profimedia

Lauren Graham i Kelly Bishop Foto: Profimedia

Osim što se bavi snimanjem filmova i serija, Graham je uplovila i u književne vode. Njezina knjiga "Have I Told You This Already?", zbirka osobnih eseja, objavljena je ove godine, a početkom svibnja krenula je na promotivnu turneju na kojoj dijeli anegdote i razgovara s obožavateljima.

Lauren Graham - 5 Foto: Profimedia

Lauren Graham - 3 Foto: Profimedia

Lauren Graham - 4 Foto: Profimedia

Lauren Graham i Kelly Bishop Foto: Profimedia

Graham je dugo bila u vezi s kolegom glumcem Peterom Krauseom, koji je poznat i kao kapetan Bobby Nash iz serije "911". Unatoč tomu što su bili 11 godina u vezi, par nikad nije otišao pred oltar, a Graham je na mogućnost braka samo poručila: "Poštujem tu vrstu obveze, no uživam tu gdje jesam i otvorena sam za sve što se dogodi u budućnosti."

Lauren Graham i Peter Krause Foto: Profimedia

