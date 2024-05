Naš osebujni chef i supruga sitno odbrojavaju do rođenja svoje prve bebe, tim povodom objavili su i predivne trudničke fotografije: ''Još malo!''

Chef Mario Mandarić i supruga Matea odbrojavaju dane do rođenja njihove kćerkice, a sada su odradili i trudnički fotošuting pa podijelili fotografije s pratiteljima.

Naš chef Mario Mandarić i njegova supruga Matea vrlo skoro postat će roditelji djevojčice, a tim povodom odradili su i trudničko fotografiranje koje je vrlo popularno među parovima.

Proslavljeni kuhar tako je podijelio nove crno bijele fotografije na Instagramu i raznježio pratitelje.

''Još malooo'', napisao je u opisu.

''Nismo ni spremni ni svjesni. Svi nas pitaju kako se pripremamo, mi se uopće ne pripremamo'', priznali su iskreno u siječnju za In magazin.

A da čekaju prvu bebu, otkrili su na originalan način. Oboje su na svojim profilima na Instagramu podijelili fotografiju na kojoj Matea kleči iznad zahodske školjke, a Mario joj drži kosu, uz koju su napisali: "Imamo novosti!".

''Meni je ta slika romantična. Ljudi misle da sam ja udario selfie i objavio to. Mislim, ne mogu vjerovati da ljudi to stvarno misle. Mi smo otišli u WC slikat tu sliku namjerno'', objasnio je Mario.

''On svaki put meni dođe tako držati kosu, pa me nasmijava, meni je romantično, on se glupira uvijek'', rekla je Matea.

Pogledaji ovo Nekad i sad Ovaj dječak s fotografije danas je jedan od naših najpoznatijih kuhara, prepoznajete li o kome je riječ?

Mario i Matea vjenčali su se u Las Vegasu u travnju 2022. godine.

"Bilo je baš lijepo. Imali smo Elvisa koji je pjevao sa strane, baš je bilo top", ispričali su u showu "Ples sa zvijezdama", u kojem se Mario natjecao prošle godine.

Pogledaji ovo inMagazin Svestrani splitski chef predstavio neobičnog ljubimca koji krije i jednu veliku tajnu: ''Dali smo mu ime prije nego što saznali spol...''

Par je zajedno ostvario i hvalevrijedan projekt u Africi. Naime, na nekoliko mjesta na ovom kontinentu izgradili su bunare i stanovništvu omogućili pitku vodu. Dosad su tako izgradili preko 100 bunara i spasili živote mnogih.

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Iznenada preminuo glumac kojeg pamtimo kao kapetana iz ''Titanica'', njegov agent potvrdio je tužnu vijest

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Minea se veseli novoj večeri uz omiljeni show, a najavila ga je u haljini s iznimno neobičnim korzetom!