Svestrani splitski chef predstavio neobičnog ljubimca koji krije i jednu veliku tajnu: ''Dali smo mu ime prije nego što saznali spol...''

Splitski chef Mario Mandarić, kojeg smo gledali u Masterchefu i Plesu sa zvijezdama, sve je iznenadio neobičnim kućnim ljubimcem. Udomio je argentinsku sovu koju je nazvao Owliver. Ova mudra ptica sada je njegov najbolji prijatelj i gotovo su nerazdvojni, no ona krije i jednu veliku tajnu koja se razotkrila pred kamerama In magazina.

Upoznajte neobičnog kućnog ljubimca chefa Marija Mandarića.



''Owliver! Owliver se evo sam predstavlja! Nešto se dere od kad smo došli. Owliver ti je sova srednjeg rasta, argentinska sova službenog naziva strix rufipes jer hrvatske sove ne smiješ držati doma jer su ilegalne, pošto su zaštićene, ali ako imaš položen sokolarski ispit možeš kupit bilo koju grabežljivicu iz uzgoja pa tako i sovu. On je još beba. On je 01.05. tek okoćen. On sad ima 25-30 centimetara, doći će do nekih 60 max. On je najbolji kućni ljubimac ikad'', ispričao je.



Iako Owliver nije previše raspjevana sova, tu i tamo pusti glas.



''Voli se ovako mazit, onda proizvodi te neke čudne zvukove. Kad je opušten skroz i kad želi jest onda je ovaj zvuk proizvodi, znači da mu se sviđa u studiju IN Magazina čim je opušten'', tvrdi Mario.



Owliver je pravi avanturist. U stopu prati uzbudljiv život svojeg vlasnika.



''Naviknut je na auto, ima svoj stalak u našem autu kad idemo na neke road tripove, ide s nama na plažu, svuda... Imam ove vezice koje mu stavim na noge kad idemo na neki put, pošto je nizak ima Napoleonov kompleks pa voli bit na visokom, tako da nema ovih vezica on bi odletio na ovu rasvjetu i sta bi gore'', objsnio je Mario.



Ovaj neobični kućni ljubimac najradije jede sirovo meso, a piletinu obožava. Chef Mario sve mu mora pripremiti kao u pravom restoranu.



''Sve mu ja serviram, on je linčina, baš je odrastao razmažen. Ja ti uzmem tog pilića i lagano mu izrežem, noge, krila, inače da je normalna sova ja bi mu dao pilića i on bi sve to sam, naravno, ali ako ima neki veliki komad neće da ga proguta nego čeka da mu ga ja prepolovim napola...hahaha...dosta je razmažen'', priča Mario.



Kad smo pomislili da smo saznali sve o Owliveru, razotkrio se i najšokantniji podatak.



''Zapravo Owliver je Owlivera, ženka je, ali se identificira kao muško...hahaha... Dali smo mu ime prije nego što saznali spol jer za saznat spol moraš uzet pero i poslat ga na DNK analizu i onda dok je to došlo nismo ga mogli bezveze zvat ''dođi'', morali smo mu dat neko ime, tako da je on sad Owliver iako je ženka'', govori Mario.



Ipak, posljednjih dana, chef Mario ne stigne se s Owliverom družiti koliko bi htio. Naime, užurbano se priprema nova sezona showa Masterchef, gdje je Mario angažiran kao food producent.



''Sve izazove koji kandidati prolaze, ja i moj tim smo zaduženi za namirnice, za nabavu, za organizaciju i u biti smišljanje što će oni kuhati'', priča Mario.



Nova sezona Masterchefa počinje u ponedjeljak 4. rujna u 21:45. Ovog puta kandidati tijekom pripreme jela neće baciti ni komadić hrane. Na snazi je ''zero waste'' princip rada.



''Mi se trudimo da to bude i da se iskoristi sve što se može iskoristiti. Tako smo danas kuvali s jednom namirnicom pa nam je ostalo nešto od te namirnmice, sutradan ćemo u nekom izazovu tu namirnicu iskoristit kao neku sporednu naminricu i kandidati će morat nešto napravit s njom'', otkriva.

Iako je vrhunski chef, kod kuće se kuhače ne prima često.



''Ne smijem lagat jer će Matea vidit, tako da nije baš često, ako netko kuha doma, to je Matea. Ne mogu ja protiv nje, ona stvarno puno bolje kuha od mene doma'', kaže Mario.



Mario je otplesao Ples sa zvijezdama, u Ugandi izgradio 80 bunara s pitkom vodom, vozi bijesni motor i pilotira zrakoplovom. Ipak, iza macho fasade, krije se romantična duša.



''Matea je sad završila fakultet, kreće raditi, ona sad mora godinu i pol odradit taj vježbenički staž da može biti odvjetnica i moj je plan bit tu za nju i suportat je u svemu šta joj triba, pa usput ako nam se desi neka zajednička avantura, desi. A vjerojatno i hoće poznavajući nas dvoje...', otkrio je Mario.



Nema sumnje, u novu avanturu s njima ide i Owliver.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.