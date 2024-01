Vrhunski splitski chef o fotografiji kojom je objavio da supruga i on čekaju prvo dijete: ''Meni je ta slika romantična!''

Naš poznati chef Mario Mandarić i njegova supruga Matea nedavno su objavili kako će prvi put postati roditelji. No to nije jedina lijepa vijest koju imaju. Matea je, naime, nominirana za Forbseovih 30 ispod 30 godina za društveni utjecaj. Koji je razlog njezine nominacije te kako se pripremaju za roditeljstvo, ispričali su našoj Dijani Kardum za In magazin.

Nesvakidašnjom objavom na društvenim mrežama Mario Mandarić i supruga Matea objavili su kako će u svibnju postati roditelji.



''Meni je ta slika romantična. Ljudi misle da sam ja udario selfie i objavio to. Mislim, ne mogu vjerovati da ljudi to stvarno misle. Mi smo otišli u WC slikat tu sliku namjerno'', objasnio je Mario.



''On svaki put meni dođe tako držati kosu, pa me nasmijava, meni je romantično, on se glupira uvijek'', rekla je Matea.

Ova vijest ih je, kažu, malo i iznenadila.



''Bilo je super. Meni je bilo drago od prvog dana, njoj je bio šok jer je saznala da je trudna dan kad je potpisala ugovor za posao. Znači ujutro je potpisala ugovor, ali sad sam već iskreno stvarno presretna. Nije moglo bolje'', kaže Mario.

Djevojčica im stiže u svibnju. Posebnih priprema, kaže, nemaju, no uzbuđenje je prisutno.



''Ja jedva čekam dobit curicu, jedva čekam. Svuda ću je voditi'', kaže Matea.



''Nismo ni spremni ni svjesni. Svi nas pitaju kako se pripremamo, mi se uopće ne pripremamo'', iskreni su oboje.



''Da, dobro već nam je feed na instagramu i na TikToku i na Faceu pun beba, mama, djece, tako da eto, pripremamo se'', dodala je Matea.

Zadatak im je sada odabrati i ime.



''Da bude internacionalno, ali da bude ipak neko malo lokalno. Pokušat ćemo objediniti. Da je izgovorljivo vani, ali da ima našu notu'', kaže Matea.

Na svaki izazov ovaj se par itekako sprema. Tako se Matea pridružila Mariju u projektu kojim grade bunare u afričkim selima. Za to je sada nominirana za Forbseovu listu 30 mlađih od 30 utjecajnih ljudi.



''Osjećaj je, mislim zasad sam nominirana samo, mislim lijepo je svakako dobiti priznanje, ali čekam da završim na listu ako bude, pa ćemo dalje'', kaže Matea.

Projekt su započeli prije gotovo tri godine, a dosad su zahvaljujući donatorima izgradili 107 bunara. Na ovaj pothvat potaknulo ih je to što na godinu od dijareje uzrokovane konzumiranjem nečiste vode umire više od dvije i pol tisuće djece mlađe od pet godina.



''Projekt pa zapravo ide već sam, skoro sam. Mario i ja većini ljudi odgovaramo na instagram ili na whats app, ako se jave i onda ih spojimo s Amarom i onda to ide već dalje preko Amara'', dodala je Matea.



''Nama je plan napraviti sto bunara svake godine, to je bio plan odmah od početka, ali evo tribalo nam je skoro dvije godine da dođemo do 100 bunara, ali smo došli do sto bunara i sad je u biti plan sto svake godine'', kaže Mario.

O njihovu radu snimljen je i dokumentarni film.



''Išli smo u Afriku, snimili smo dokumentarac o projektu, snimili smo otvaranje stotog bunara, sad se taj dokumentarac taman slaže'', kaže Mario.



''Taman san htjela reći da mi je drago što sam imala opravdanje za ne ići jer koliko god je lijepo toliko je i teško, ne samo biti tamo i boraviti nego teško je sve to i gledati. Mislim da bi mi to trudnoj pogotovo jako teško palo, tako da mi je super bilo što je Mario išao to sam'', kaže Matea.

Mario sad nastavlja svoj put u gastronomiji. Nedavno je postao glavni kuhar jedinog zagrebačkog restorana s Michelinovom zvjezdicom.



''Atmosfera je super, doveo sam cijeli svoj tim, godinama već rade sa mnom. Moj souschef Duje je radio sa mnom u Engleskoj, pa je radio u restoranima s tri Michelinove zvjezdice, tako da tim je dosta ambiciozan, entuzijastičan i kreativan. Mi stvarno kreativne stvari radimo i guramo ovaj restoran u jednom novom smjeru'', kaže Mario.

Kad nešto dovoljno jako želiš, a uz to imaš talent i trudiš se, rezultat je siguran. Tako se nedavno ovaj chef našao u prestižnom društvu, od države Malte je dobio priznanje za održivu gastronomiju koju godinama promovira. A priznanje mu je dodijelio predsjednik Malte.

