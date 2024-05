Iznenada preminuo glumac kojeg pamtimo kao kapetana iz ''Titanica'', njegov agent potvrdio je tužnu vijest

Bernard Hill, glumac najpoznatiji po ulogama u ''Titanicu'' i trilogiji ''Gospodar prstenova'', preminuo je u dobi od 79 godina, vijesti je potvrdio njegov agent.

Hill je glumio Théodena, kralja Rohana, u trilogiji te kapetana Edwarda Smitha u ''Titanicu''.

Vijest je za BBC potvrdio glumčev agent Lou Coulson, rekavši da je preminuo danas u ranim jutarnjim satima.

Glumac je također bio poznat po ulozi Yossera Hughesa u britanskoj drami Alana Bleasdalea ''Boys from the Blackstuff'', a zanimljivo je da je glumio u čak dva filma koji su osvojili 11 Oscara – ''Titanicu'' i ''Gospodaru prstenova: Povratak kralja''.

Glazbenica Barbara Dickson od njega se oprostila na X-u.

"S velikom tugom saznala sam za smrt Bernarda Hilla. Radili smo zajedno u John, Paul, George, Ringo and Bert, veličanstvenoj seriji Willyja Russella Stvarno predivan glumac. Bila je privilegija susresti se s njim", napisala je.

It’s with great sadness that I note the death of Bernard Hill. We worked together in John Paul George Ringo and Bert, Willy Russell marvellous show 1974-1975. A really marvellous actor. It was a privilege to have crossed paths with him. RIP Benny x#bernardhill pic.twitter.com/UPVDCo3ut8