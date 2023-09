Ovaj dječak s fotografije danas je jedan od naših najpoznatijih kuhara, prepoznajete li o kome je riječ?

Mario Mandarić pohvalio se fotografijom iz školske klupe kada je tek krenuo u prvi razred osnovne škole pa otkrio nešto novo o sebi.

Poznati kuhar Mario Mandarić sve je iznenadio svojom novom objavom na Instagramu u kojoj je pokazao kako je izgledao kao dječak.

Objavio je fotografiju iz školske klupe i obznanio kako je to fotografija iz prvog razreda osnovne, a onda se u opisu prisjetio i kakvo je to vrijeme bilo.

"Ovo je mali Mario, prvog dana, prvog razreda osnovne škole Josip Pupačić u Omišu. Mali Mario nema pojma šta ga čeka kroz školovanje, a i da se sad vratim nekim vremepolovom i kažem mu, teško da bi mi povirova. Ka šta svi već znate, malog Maria je profesorica kuharstva srušila godinu i rekla mu da nikad ništa neće biti od njega, što je u malom Mariu izazvalo inat i Mario je danas tu di je", započeo je pa dodao:

"Međutim, nisu svi profesori bili takvi. U osnovnoj školi nam je fiziku predavao profesor Veljko Ora. Gospodin Ora je na malog Maria imao stvarno velik utjecaj. Ne zaboravimo da je mali Mario tad bio roker duge kose koji nije prihvaćao nikakav autoritet. Ne moram vam niti govorit kako je i sam mali Mario bio iznenađen time da mu se odjednom sviđa neki predmet i to radi profesora i načina na koji ga predaje. Profesor Ora je imao drugačije metode predavanja koje su zaslužne za to da dan danas u 31. godini života ja još uvijek znam sve formule koje nas je profesor učio. Recimo "ronilac je milio kroz vodu" (ro = m/v).

Orin način predavanja i objašnjavanja me zainteresirao za fiziku toliko da sam je, uz kemiju, nakon škole nastavio proučavati, što mi sada super dođe u pilotskoj školi kada učim za ispite", objasnio je.

"Divni su neki “ti ljudi”, koji vole druge i vole to što rade", "Mini Mario! Ponos naš!", "Lipo", "Hahah baraba mala", samo su neki od komentara.

Inače, Maria smo gledali u popularnom showu "Ples sa zvijezdama" gdje mu je mentorica bila Helena Naletilić, a ispali su u devetom tjednu plesnog natjecanja. Također, pojavljivao se i u showu "Masterchef" gdje je dao svoja jela na stress izazovima.

Podjsetimo, Mario i Matea vjenčali su se u travnju prošle godine, a sve se to odvilo u Las Vegasu.

