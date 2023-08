Obitelj Britney Spears strahuje za nju zbog situacija koje je već prošla, očajnički pokušavaju doći do nje: "Možda neće preživjeti još jedan!"

Članovi obitelji Britney Spears strahuju za njezin život i očajnički pokušavaju stupiti s njom u kontakt dok prolazi kroz težak period rastave od Sama Asgharija nakon samo 14 mjeseci braka.

Članovi obitelji posrnule pop-pjevačice Britney Spears strahuju da je ona putu prema novom psihičkom slomu te da neće preživjeti još jedan, nakon što je objavljeno da se razvodi od supruga Sama Asgharija, s kojim je bila u braku 14 mjeseci.

Prema pisanju stranih medija, 39-godišnji Sam je taj koji je podnio zahtjev za razvodom od 41-godišnje Britney, na što se odlučio zbog njezine navodne nevjere i žestoke svađe koju su imali.

Sada je pak otkriveno da unatoč tome što je pjevačica odlučila prekinuti veze sa svojom obitelji, nakon što je u studenom 2021. oslobođena njihova 13-godišnjeg nadzora, oni se očajnički žele pomiriti s njom jer se boje za njezino psihičko stanje.

Britney je proživjela nekoliko psihičkih slomova 2007. i 2008. godine nakon što se rastala od tadašnjeg supruga Kevina Federlinea. Njezini obožavatelji još dobro pamte trenutak kada je obrijala glavu i kišobranom napala fotografe, a njezina obitelj strahuje da bi se takvo nešto sada moglo ponoviti.

"Britneyna obitelj jako je zabrinuta za nju. Boje se da je na putu prema novom slomu i da možda neće preživjeti još jedan", izjavio je njima blizak izvor za časopis New.

Dodao je i da je nakon što se Britney posvađala sa svojom sestrom Jamie Lynn Spears i prekinula veze s majkom Lynne i ocem Jamiejem, Sam postao jedini muškarac kojeg bi slušala", no da nije pozitivno utjecao na nju.

To dolazi nakon što je Page Six objavio vijest da se Britney osjeća iznevjereno jer se Sam nije pobrinuo za nju onako kako je ona to trebala. Navodno mu je sve plaćala, a on nije bio pretjerano prisutan u njezinu životu.

"Morate se samo zapitati, gdje je bio dok je Britney snimala sve svoje videe za Instagram? Samo bi nestao mjesecima, rekao da ide na snimanje, a ona bi ostala sama. Bilo je trenutaka kada bi jednostavno ustao i otišao", ispričao je anonimni izvor za Page Six.

Sam je podnio zahtjev za razvod od Britney prošli tjedan, nekoliko sati nakon što su se pojavile prve glasine o kraju braka. Razlog je navodna Britneyna nevjera, nakon koje je uslijedila i žestoka svađa para. Ona je snimljena kako se vozi blizu njihove kuće u Los Angelesu bez vjenčanog prstena, Samove fotografije na njegovu Instagramu pokazuju da je i on odbacio svoj, a priča o njihovu raskidu postaje sve ružnija.

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Na plaži pokazala rezultate nove operacije grudi, neki su uvjereni da prizori koje su snimili paparazzi nisu bili slučajni

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Prolaznici traže pomoć zbog onog u čemu ova žena hoda ulicama, a svima je prekipjelo jer je njezin poznati muž pokazao golu stražnjicu: ''Spasite je!''