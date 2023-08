Saznajte što to izluđuje domaće zvijezde na plaži i izbacuje ih iz takta: "Na to sam bijesna!"

Pozicioniranje ručnika tik uz tuđi, uživanje u hrani i ostavljanje hrane iza sebe ili pak guštanje u omiljenoj pjesmi, ali toliko glasno da je čuju i u susjednom mjestu – to su tek neke od situacija koje će svakoga na plaži izbaciti iz takta. U IN magazinu naše zvijezde otkrivaju koja su to pravila bontona na odmoru, zbog čijeg im se kršenja diže kosa na glavi.

Palme, zrake sunca i šum mora... Odlazak na plažu u svačijim je mislima oaza mira i relaksacije. Do onog trenutka kada se nađemo u moru drugih turista, a bonton ponašanja pregazi možda i preopušteni morski đir.



"Ako nisam došla u neki beach club i očekujem neku glazbu, provod i slično, ne volim kada ljudi donose glazbu na plažu jer ponekad želim mir, tišinu, more, prirodu, i onda mi njihova glazba ne odgovara", priznala je Borna Kotromanić.



Oko 80 posto ostataka pronađenih u morskom okolišu rezultat je aktivnosti na kopnu, a više od 50 posto smeća s domaćih plaža koje završe u moru čini plastika. Jedno od najvažnijih pravila ponašanja na plaži jest da ne ostavljate ništa iza sebe.



"Pa, ja nemam nikakav problem s većinom stvari koje se događaju u svijetu, ljudskih odabira, ali imam sa smećem, to je moj najveći problem. Ostavljanje smeća na plaži izuzela bih kao prvo pravilo, nemojte to raditi", poručila je Nika Turković.

"Opušci i plastične vrećice u moru, na to sam bijesna, pogotovo kad vidim da ljudi prođu ili plivaju pokraj te vrećice i nemaju potrebu iznijeti je i baciti u kantu za smeće. To me jako uzrujava i ta ljudska neodgovornost prema mjestu gdje se nalaze, ljudima koji se nalaze oko njih i ta svijest da svi živimo na istom planetu i da ta vrećica neće sama otići u kantu za smeće", izjavila je Lara Antić.

"To mi strašno ide na živce, to je javna plaža na kojoj ima i djece i javna plaža je javna plaža. To je kao da ti netko dođe u stan i baci smeće nasred stana, to je odgoj", složila se Ivana Kovač.



"Inače jako brijem na čistoću, tako da kad dođem na neku plažu, one napuštene uvalice, prvo mi je uzeti vreću za smeće i pokupiti, prije toga ne mogu uživati, naravno mora biti čisto", dodala je Borna.

Jedna stvar koju smo svi, ako nikad prije, apsolvirali barem sada u koroni, jest poštovanje tuđeg osobnog prostora. A to pravilo, uz luftić, obvezno ponesite sa sobom na plažu.



"Ako ćemo pričati o stavljanju ručnika na glavu, da, pogotovo u ovim uvjetima u kojima ja idem na plažu gdje su tri osobe i onda netko stavi ručnik do tebe, a vas je troje, to mi je fascinantno", priznala je Gina Victoria Damjanović.



Također, kao ni smeće, ručnik nakon vas ne ostaje na plaži.



"Bih li ja to napravila u stranoj državi? Možda i bih. Mislim, neka rade dok mogu, kad im se zabrani, onda će im se zabraniti i to je to. Ali da ja dođem na plažu, makar se ne kupam na javnoj plaži, nego hodam 5 kilometara da nađem stijenu i bor, ali da vidim da ga nema tri sata, ja bih mu maknula taj ručnik i legla. Sorry, stari moj, nema te", poručila je Ivana.



Ovo ljeto donijelo je i neka nova pravila, posebno vezana za distancu, no čini se da naše zvijezde već žude za opuštenijim odmorom.

"Nekako se držim toga da se ne treba puno opterećivati negativnim stvarima, onda ih možda privlačiš. Zato ću se ja zbog sebe držati na sigurnoj distanci, ali da ću bježati od ljudi, neću", zaključila je Mia Dimšić.

"Ajoj, ne znam, znate što, ne možemo baš biti ni preopsesivni, život ide dalje. Naravno, doza opreza, kulture, zaštiti druge, ali baš sada ne možemo ići u neku krajnost, mislim da apokalipsa još nije stigla", smatra Borna.



No zato ljeto jest pa uživajmo u njemu punim plućima.

