Celine Dion unatoč bolesti nije propustila izlazak sa sinovima, a jasno je i kako se ona osjeća!

Celine Dion bila je na koncert Paula McCartneyja u Las Vegasu, a sa sobom je povela i trojicu sinova.

Celine Dion sa svojim sinovima Rene-Charlesom, Nelsonom i Eddyjem bila je na koncertu Paula McCartneyja u Las Vegasu.

Kanadska pjevačica izgledala je oduševljeno dok je pjevala i pljeskala iz publike gledajući legendu Beatlesa kako nastupa na stadionu Allegiant.

Celine je radosno mahala rukom te se zabavljala, a viđena je i kako raspoloženo razgovara s ostalim posjetiteljima.

As if seeing my 20th McCartney show was not giving me enough chills, I have the QUEEN CELINE DION seating right behind me! I’m freaking out!!! #PaulMcCartney #PaulMcCartneyGotBackTour25 #LasVegas #CelineDion pic.twitter.com/Tj1N2pe31n — Sil (@SilRigote) October 5, 2025

Podsjetimo, Celine je otkrila 2022. da pati od sindroma ukočenosti (SPS). Sindrom ukočene osobe rijedak je neurološki poremećaj koji uzrokuje ukočenost mišića i bolne grčeve koji dolaze i nestaju i mogu se s vremenom pogoršati.

U videu koji je tada objavila na svojoj Instagram stranici, pjevačica je emotivno objasnila: ''Nažalost, ovi grčevi utječu na svaki aspekt mog svakodnevnog života. Ponekad uzrokuju poteškoće pri hodanju i ne dopuštaju mi da koristim glasnice za pjevanje onako kako sam navikla. Svaki dan naporno radim sa svojim terapeutom sportske medicine kako bih vratila snagu i sposobnost ponovnog nastupa, ali moram priznati da je to bila borba. Sve što znam je pjevati. To je ono što sam radila cijeli život i to je ono što najviše volim raditi'', rekla je.

Prošle godine u svibnju, Celine je otkrila da je malo bolje.

''To je bio veliki teret na mojim ramenima i puno te težine je nestalo... jer se sada mogu usredotočiti na stvarnost. To je divno.''

Njene posljednje fotografije dokaz su da se osjeća bolje, a svi se nadaju kako će uskoro ponovno držati i koncerte.

