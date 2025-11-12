Maja Martini usred Supertalenta pustila hit narodnjak, pogledajte njezinu reakciju!

Da tamburice, narodnjaci i britanski pop mogu ići ruku pod ruku, dokazali su Petar i Joke iz Splita u novoj epizodi Supertalenta. S duhovitim nastupom, odličnim glasovima i idejom - narodnjaka na finjaka, ovaj dvojac pokazao je kako se klasici mogu otpjevati s puno stila – i osvojiti i publiku i žiri.

U četvrtom nastupu večeri na pozornici Supertalenta pojavili su se Petar i Joke, simpatični duo iz Splita koji su svojim humorom, glazbenim talentom i osebujnim stilom odmah osvojili publiku i žiri.

Prije nastupa, dečki su s osmijehom najavili što spremaju:

''Ono što ćemo mi večeras izvesti je, u principu, kako bi Ed Sheeran zvučao da je rođen na Balkanu. Sviramo, pjevamo, zezamo se – sve se svodi na dobro druženje i zafrkanciju, a iz toga uvijek izađe nešto dobro. Ako od Martine ne dobijemo X, to nam je kao zlatni gumb! Radni naziv projekta je ‘narodnjak na finjaka''.

Publika je već na prve taktove znala da ih čeka nešto posebno – Petar i Joke u svom su aranžmanu izveli legendarni hit Sinana Sakića ''Lepa do bola'', a žiri je odmah reagirao.

Martina Tomčić bila je prva koja je progovorila, ne skrivajući iznenađenje:

Lijepa pjesma, to mi je baš fora''.

Kad su joj kolege otkrili da se radi o narodnjaku, što inače nije njezin glazbeni izbor, uslijedila je zabavna rasprava među članovima žirija.

Maja Šuput je kroz smijeh dodala:

''Odlična ideja! Ovo je pjesma ''Lepa do bola'', pjeva je Sinan Sakić… Kad bi ti sad Martini otpjevao originalnu verziju…''.

Na to je Davor Bilman brzo uzvratio:

''Digla bi se i otišla''.

''A ti si veliki poznavatelj, ha?'', uzvratila mu je Martina, na što je Davor odgovorio:

''Nisam, ali mi je drago da si na narodnjak rekla da ima lijepe riječi!''.

Martina se na kraju nasmijala i objasnila svoj dojam:

''Nisam rekla da su lijepe riječi, nego da je pjesma lijepa. Lijepo su to otpjevali, ne znam čemu se iščuđujete! Postoje divne pjesme u groznim izvedbama i grozne pjesme u lijepim izvedbama – a ovo je večeras bila lijepa izvedba''.

Fabijan Pavao Medvešek kratko je zaključio:

''Super je, jako dobro sviraju i pjevaju''.

Martina je i dodala.

''Puno mi je draže kad netko navodno lošu narodnjačku pjesmu izvede na ovakav način. To bih stvarno slušala – radije to nego kad Maja Šuput u garderobi izmasakrira dobru pjesmu na narodnjački način''.

Petar i Joke su, naravno, prošli dalje u natjecanju, a svojom izvedbom uspjeli su čak i Martinu natjerati da sasluša pjesmu do kraja – barem u njihovoj verziji.

Na kraju je Maja odlučila pustiti Martini originalnu izvedbu pjesme ''Lepa do bola'', nakon čega se žiri ponovno nasmijao.

''I ti to, Davore, fakat slušaš u autu?'' – pitala je kroz smijeh Martina, dok je studio odjekivao pljeskom i smijehom.

