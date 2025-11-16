Lana Jurčević ponovno trudna! Emotivnim videom otkrila sretnu vijest

Nedugo nakon objave svog prvog singla poslije duge pauze, Lana Jurčević je otkrila da je ponovno trudna.

Lana Jurčević ponovno je trudna.

Pjevačica koja je nedavno objavila baladu "Dio mene" posvećenu kćeri Mayli Lily, vijest je potvrdila na Instagramu, pokazavši video pozitivnog testa za trudnoću.

"Dio mene, part 2", kratko je napisala Lana u videu ispod kojeg su se slijevale čestitke.

"Joj divna vijest. Čestitam i uživaj u svemu", "Čestitke od srca", "Tooooo", "Predivnoooo i čestitam", "Čestitam , bravo Lanči, sretnooo", "Yeeeeeeeeeeeeaaaaaaaah... Čestitam ti od svega srca draga", "Čestitke od srca i neka ti ova trudnoća bude mirna i "dosadna" do samog kraja!", napisali su joj fanovi.

Lana je osam godina u vezi s Filipom Kratofilom, inače specijalistom digitalnog marketinga, a kao što piše na njegovom zaključanom Instagram profilu, on je i direktor Lanine tvrtke La Piel.

Filip se ne voli medijski eksponirati pa se tako o njemu može naći vrlo malo informacija, ali one najvažnije ipak su dostupne.

Par je dobio prvo dijete, djevojčicu Maylu Lily u studenom 2023. godine, a oboje su se pojavili u spotu za Laninu novu pjesmu.





"Trebalo mi je vremena da skupim snagu, pripremim sve, snimim pjesmu i spot. Pitala sam se jesam li uopće spremna, jesam li zaboravila ovaj posao, je li to i dalje u meni, u krvi...", ispričala je Lana koja je pjesmu objavila na svoj 41. rođendan.

