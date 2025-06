Kraj još jednom holivudskom braku - razvodi se zvijezda serija "Melrose Place" i "Ally McBeal"

Courtney Thorne-Smith, koju smo upoznali u nekim od najpoznatijih serija devedesetih i početka 2000-ih, rastaje se od supruga Rogera Fishmana, s kojim ima 17-godišnjeg sina.

Glumica Courtney Thorne-Smith, koje se mnogi sjećaju po ulogama u serijama "Melrose Place", "Ally McBeal", "Svijet prema Jimu" i "Dva i pol muškarca", rastaje se od supruga, agenta Rogera Fishmana nakon 18 godina braka.

Prema sudskim dokumentima, koje je na uvid dobio tabloid TMZ, Thorne-Smith i Fishman su se odvojili još 2021. godine, a kao razlog su navedene nepremostive razlike.

Courtney Thorne-Smith - 3 Foto: Afp

Courtney Thorne-Smith - 9 Foto: Profimedia

Par, kojeg nismo imali prilike viđati u javnosti, vjenčao se početkom 2007. godine na tajnoj ceremoniji, a sin Jacob se rodio godinu dana kasnije. Unatoč tome što im je sin uskoro punoljetan, glumica je zatražila zajedničko skrbništvo, kao i ukidanje mogućnosti dodjele bračne potpore bilo kojoj strani.

Courtney Thorne-Smith - 4 Foto: Profimedia

Ovo je bio njezin drugi brak, a prethodno je godinu dana bila udana za genetičara Andrewa Conrada. Svoj privatni život inače drži za sebe, zbog čega nema profile na društvenim mrežama, a fotografi ju rijetko kad snime u izlasku.

Courtney Thorne-Smith - 1 Foto: Profimedia

Courtney Thorne-Smith - 8 Foto: Profimedia

Courtney Thorne-Smith - 7 Foto: Profimedia

Najpoznatije uloge su joj bile one Alison Parker (Melrose Place), Georgije Thomas (Ally McBeal), Cheryl (Svijet prema Jimu) i Lyndsey McElroy (Dva i pol muškarca), a karijeru je uglavnom posvetila televiziji. Thorne-Smith je svoju zasad zadnju ulogu imala u televizijskom filmu "He Slid Into Her DMs", objavljenom za postaju Lifetime 2024. godine, a prema njezinom profilu na IMDb-u, trenutno ne snima nijedan novi projekt.

Glumci iz serije "Melrose Place" lani su se susreli nakon 25 godina, a kako izgledaju, pogledajte OVDJE.

