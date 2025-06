Trudna glumica pokazala već poveći trbuh, lijepu vijest otkrila je u našem showu

Mada Peršić pokazala je već poveći trudnički trbuh i otkrila da se nečeg itekako boji.

Glumica Mada Peršić na svojim društvenim mrežama podijelila je novi video te u badiću pokazala trudnički trbuh.

U istom videu otkrila je da se nečeg jako boji, a to je sam porod.

''Ako ste bojiš poroda, ponavljaj ovo sa mnom: 'Moje tijelo je pametno. Moje tijelo je mudro. Moje tijelo točno zna što treba učiniti. Stvorena si za ovo. Tvoje tijelo već zna put.' Sačuvaj ovo. Ponavljaj svakodnevno. Vjeruj svojoj moći'', napisala je te iste riječi ponovila u videu.

Mada Peršić - 1 Foto: Instagram

Mada Peršić - 3 Foto: Instagram

Podsjetimo, Mada je predivnu vijest o trudnoći otkrila u showu ''Tvoje lice zvuči poznato''. Kako je to izgledalo prisjetite se OVDJE.

Za IN magazin otkrila je da čeka djevojčicu, a ima li već ime te kako se nosi s trudnoćom pogledajte OVDJE.

Progovorila je i o djetetovu ocu.

''Aaaaa, pa polako ćete saznati. Jako se volimo, kao tinejdžeri smo, jako zaljubljeni i jako sam sretna. Mi smo zajedno sad već godinu i mjesec dana, 13 mjeseci otprilike. Kad to prepoznaš, ne treba ti puno vremena da skužiš da je to to'', rekla je za IN magazin.

Mada Peršić - 4 Foto: Instagram

A što vi mislite o Madi te njezinoj mantri za lakši porod, pišite u komentarima ispod teksta!

