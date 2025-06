Gosti s A liste slavnih osoba na vjenčanju Meghan Markle nisu je ni poznavali?

Vjenčanje Meghan Markle i princa Harryja naizgled je obilovalo mnogim prijateljima, no čini se kako neki od njih nisu poznavali bivšu glumicu.

Veliko vjenčanje princa Harryja i Meghan Markle 2018. godine i dan danas izaziva veliku pažnju. Svadba koja je obilježila nekoliko kršenja protokola, suze princeza i, na samom kraju, sukob i razdor među nekad složnom braćom, obilovala je i mnogim poznatim osobama iz svijeta showbusinessa.

George i Amal Clooney, članovi glumačkog ansambla serije "Suits", u kojoj je glumila i mladenka, David i Victoria Beckham, Oprah Winfrey su bili samo dio poznatih gostiju koji su taj dan ušli u kapelu sv. Juraja u sklopu dvorca Windsor.

Vjenčanje princa Harryja i Meghan Markle

Vjenčanje princa Harryja i Meghan Markle

Vjenčanje princa Harryja i Meghan Markle

I dok se za mnoge tvrdilo i govorilo da su dobri prijatelji Meghan Markle, neki od njih ipak bisu bili baš toliko bliski. Prema tvrdnjama kraljevske stručnjakinje Tine Brown u knjizi "The Palace Papers", ti ljudi su uglavnom bili prijatelji koje je par htio regrutirati.

"Ovi celebrity gosti su bili portret ne Meghaninog intimnog kruga, nego onih koje je htjela regrutirati", izjavila je Brown, dodavši kako se ni Oprah nije puno susrela s Meghan prije vjenčanja, a podsjetila je i na izjavu para Clooney koji su na upit novinarke odgovorili kako ne poznaju Meghan.

Amal i George Clooney

Amal i George Clooney

Ovo je isprva i uspjelo Meghan, te je čak Amal bila na njezinom darivanju djeteta 2019. godine, no nakon što su Meghan i Harry odstupili s kraljevskih dužnosti, Clooneyjevi su se odvojili od para, a Amal je čak produbila svoje odnose s kraljevskom obitelji pokrenuvši Nagradu za osnaživanje žena Amal Clooney u sklopu Kraljeve fondacije.

Oprah Winfrey

Oprah Winfrey

Oprah Winfrey

Jedno vrijeme uz par je bila i Oprah, kojoj su dali neslavni intervju 2021. godine, no nakon što je više točaka u međuvremenu demantirano i to s dokazima, voditeljica nije viđena uz par. Isto tako, Oprah nije bila jedna od gošći u Meghaninoj emisiji "With Love, Meghan". Unatoč tome što se može pohvaliti da je u odličnim odnosima s njima, Meghan nije mogla dovesti ni Serenu Williams i Tylera Perryja, inače kuma svoje kćeri Lilibet.

David i Victoria Beckham

David i Victoria Beckham

Možda najveće ime koje je dovela u emisiju na Netflixu bilo je ono svog supruga princa Harryja, a još su se pojavili i glumica i producentica Mindy Kaling, kolegica iz "Suitsa" Abigail Spencer, Delfina Figueras, supruga Harryjevog prijatelja, polo igrača Nacha i kuhar Roy Choi.

"Imali su problema s dovođenjem gostiju. Bilo im je jako teško, i to se vidi", ispričao je izvor blizak produkciji, a ništa drugačije nije bilo ni s njezinim podcastom Confessions of a Female Founders. Još ranije su mediji pisali kako je bivša glumica htjela ugostiti eminentne gošće poput Taylor Swift i Beyonce, no nijedna se ne želi odazvati, pa se morala zadovoljiti s ne toliko poznatim prijateljicama.

Serena Williams

Serena Williams

Isto tako, kada je pokušala lansirati svoj brend džema pod ranijim imenom American Riviera Orchand, poslala je košaru PR-a i Kris Jenner, no nejasno je u kakvom statusu su njih dvije.

Džem Meghan Markle

Džem Meghan Markle

Džem Meghan Markle

Džem Meghan Markle

