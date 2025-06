Slavlje u obitelji Stipe Miočića! Zbog emotivne objave pljušte čestitke: ''Jedva čekam nove avanture''

Stipe Miočić i Ryan Marie Miočić sudbonosno da izgovorili su 2016. godine pred 450 ljudi.

Naš legendarni MMA borac Stipe Miočić i njegova lijepa supruga Ryan Marie Miočić proslavili su devetu godišnjicu braka.

Upravo to je bio povod da Miočić supruzi posveti nekoliko emotivnih riječi na Instagramu.



"Sretna ti godišnjica, ljubavi! Devet godina i brojimo dalje - imam sreću što sam u braku sa svojom najboljom prijateljicom. Još puno godina je pred nama i jedva čekam nove avanture s tobom i djecom... Zaista sam sretan što te imam! Volim te, ljubavi!", napisao je na Instagramu uz fotografiju na kojoj se ljube.

Njihov sudbonosni susret dogodio se 2013. godine u Clevelandu. Naime, Stipe je radio kao bolničar u istoj vatrogasnoj postaji kao i njezin brat, a kada ga je ona jednoga dana došla posjetiti, upoznali su se, a sve je ubrzo postala povijesti.



Zgodnu medicinsku sestru Miočić je oženio u lipnju 2016. godine na raskošnoj ceremoniji pred čak 450 uzvanika. Iako se ne voli eksponirati u medijima, jednom prilikom je progovorila o suprugu.

''On je vrlo jednostavan i normalan čovjek. Zato se ljudi prema njemu odnose s poštovanjem, cijene ga i vole. On stanovnicima Clevelanda znači sve jer on je njihov Rocky Balboa! U mnogočemu se razlikuje od ostalih sportaša'', rekla je ranije.



Rijetko se Ryan pojavi i u javnosti, ali Stipu uvijek bodri na njegovim borbama.

''On bi se osjećao loše da izađe u ring i ne vidi mene u publici. Moram ići'', dodala je svojedobno.



Par zajedno ima dvoje djece, kćerkicu Meelah Claire i sina Matea Cruza. Stipe ne krije da mu je obitelj na prvom mjestu, a na društvenim mrežama i on i supruga često dijele trenutke iz privatnog života.



