Zanosna supruga Stipe Miočića ne propušta njegove borbe, a filmskom upoznavanju kumovala je njoj bliska osoba: ''On je vrlo...''

Stipi Miočiću najveća podrška je njegova lijepa supruga Ryan Marie. U braku su od 2016. godine, a zajedno imaju dvoje djece.

Nakon tri i pol godine stanke, legendarnog Stipu Miočića ponovno smo gledali u borbi za UFC pojas. Spektakl se dogodio u New Yorku gdje se borio protiv aktualnog teškaškog prvaka Jona Jonesa.

Prijenos ste mogli gledati na našem portalu gol.hr, a više informacija pronađite OVDJE.

Miočiću je tamo podrška bila supruga Ryan Marie Miočić, koja je na društvenim mrežama najavila svoj dolazak.

Za veliku borbu dala je izraditi posebnu torbicu s hrvatskim bojama, a više o tome pročitajte OVDJE.

Njihov sudbonosni susret dogodio se 2013. godine u Clevelandu. Naime, Stipe je radio kao bolničar u istoj vatrogasnoj postaji kao i njezin brat, a kada ga je ona jednoga dana došla posjetiti, upoznali su se, a sve je ubrzo postala povijesti.

Zgodnu medicinsku sestru Miočić je oženio u lipnju 2016. godine na raskošnoj ceremoniji pred čak 450 uzvanika.

Iako se ne voli eksponirati u medijima, jednom prilikom je progovorila o suprugu.

''On je vrlo jednostavan i normalan čovjek. Zato se ljudi prema njemu odnose s poštovanjem, cijene ga i vole. On stanovnicima Clevelanda znači sve jer on je njihov Rocky Balboa! U mnogočemu se razlikuje od ostalih sportaša'', rekla je ranije.

Rijetko se Ryan pojavi i u javnosti, ali Stipu uvijek bodri na njegovim borbama.

''On bi se osjećao loše da izađe u ring i ne vidi mene u publici. Moram ići'', dodala je svojedobno.

Par zajedno ima dvoje djece, kćerkicu Meelah Claire i sina Matea Cruza. Stipe ne krije da mu je obitelj na prvom mjestu, a na društvenim mrežama i on i supruga često dijele trenutke iz privatnog života.

