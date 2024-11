Sjećate se Pupija? Glumačku karijeru zbog drugog posla stavio je na pauzu, ovime se danas bavi!

Edvina Liverića proslavila je uloga Pupija u hit-seriji 2000-ih, a evo što danas radi ovaj Riječanin.

Glumac Edvin Liverić-Bassani mnogima je ostao poznat iz serije ''Ne daj se, Nina'' gdje je utjelovio stilista Zdenka Aleksa Kralja, kojeg su svi znali pod nadimkom Pupi.

Nakon ove uloge, Edvin je nestao s televizijskih ekrana, a danas radi sasvim negdje drugdje.

Ostvario je epizodne i sporedne uloga u filmovima i serijama, te u kazalištima, a trenutno je jedna od važnijih osoba riječke umjetničke scene - radi kao ravnatelj Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku.

Ovaj Riječanin u intervjuu za Artkvart otkrio je da uloge snimljene za televiziju nije ni pogledao.

''Ja naime nemam doma televizor i to je neka moja odluka, tako da uopće ne pratim ili vrlo rijetko pratim TV produkciju. Eventualno nešto pogledam preko interneta, ali to su uglavnom pomno odabrane dokumentarne serije ili filmovi. Tako da baš nisam najbolji sugovornik za razgovor o kvaliteti domaćih produkcija. Mala tajna – puno toga što sam snimio za domaću televiziju, zapravo nisam nikada niti vidio. Kako imam jako malo slobodnog vremena, a želim ga čim više koristiti za čitanje, čim vidim da neki serijal ima više od 5 epizoda ili više od dvije sezone, ja u startu odustajem od gledanja. Znam da to i nije možda najbolja odluka, ali nekako se nadam da ću za sve ono kvalitetno, a propušteno, imati vremena u mirovini.''

Svoju glumačku karijeru stavio je na pauzu.

''Trenutno sam usredotočen samo na vođenje HKD-a. Upravo smo dobili još jedan EU projekt i pokušavam složiti stručnu ekipu oko njega, kako bismo u narednim godinama taj projekt uspješno sproveli. Jednako tako, želja mi je prije isteka mog mandata osigurati sve uvjete za energetsku obnovu HKD-a, jer ta zgrada vapi za renovacijom I osuvremenjivanjem. Uz sve te planove, kazalište, film i TV izgledaju mi kao neki daleki futur'', rekao je prošle godine.

Na svojim društvenim mrežama Edvin ne skriva da uživa u prirodi, a često pomaže i svojoj sestri Hele na njenom OPG-u u Istri.

Još njegovih fotografija pogledajte u našoj galeriji.

Sjećate se simpatične Korane iz Najboljih godina? Gdje je danas, pogledajte OVDJE.

A kako danas izgleda glumac zbog kojeg cijela Hrvatska zna za Mokošicu, pogledajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Seve u mini traper-haljini pokazala brutalne noge, ekipa ne vjeruje što vidi: ''Ne bih te mijenjao za dvije od 25!''

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Zanimljivosti Elon Musk kupio imanje za svoje 11-ero djece i njihove majke, cilj mu je da braća i sestre žive zajedno

Pogledaji ovo Celebrity Pamtimo je iz prvog hrvatskog talent showa, a sad se pohvalila najljepšom mogućom vijesti: ''Dobro nam došao!''

Pogledaji ovo Celebrity Žanamari u prvom izlasku sa suprugom nakon dugo vremena, jesu li ovime opovrgnuli glasine o problemima u braku?