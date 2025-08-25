Ivana Mišerić prekinula šutnju o neočekivanom karijernom potezu: ''Je li dramatično?''

Ivana Mišerić na Instagramu je otvorila dušu o odlasku s Otvorenog radija nakon dugih 12 godina.

Radijski voditelji Ivana Mišerić, Filip Han i Bruno Bucić oprostili su se ovog srpnja od svojih slušatelja na Otvorenom radiju.

Njih troje vodili su jutarnju emisiju godinama, a vijest o odlasku šokirala je njihove vjerne slušatelje, koji su s njima kratili jutarnje gužve do posla.

Ivana Mišerić nakon mjesec dana na Instagramu je otvorila dušu o odlasku te raznježila sve iskrenim riječima.

''Prošlo je sada malo vremena… opustila sam se, pao je imunitet, tijelo se iscrpilo od stresa… i došlo je vrijeme da se duša i mozak primire. Otišli smo s Otvorenog. I s našim jutarnjim, dvanaestogodišnjim egzibicijama. Nema pravog ili krivog razloga, ako me pitaš zašto. Je li bilo lijepo? Ma, najljepše. Onda? Vrijeme je. Nama je ovo trebalo, kao ljudima, kako vele – za osobni rast. Je li dramatično? Pa jest. Nismo često baš hrabri, a za ovo je trebalo skupiti hrabrosti. Odluke se ne donose u strahu, nego kada si na dobrom mjestu. Što će se dalje događati, koji je plan… jako brzo kažem'', započela je.

Ivana Mišerić - 3 Foto: Instagram

Ivana Mišerić - 6 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Velika promjena! Kate Middleton na misi pokazala nešto drugačije, svi su primijetili

''Par rečenica o Otvorenom i ljudima koji ga vole. Jedno poglavlje je završilo. Na Otvorenom radiju živjela sam svoje najljepše i najteže godine. Najljepše… jer mi je taj radio bio dom. Kuća. Siguran komad kopna u svim ludilima života koja su me potapala. Neobična obitelj s genijalnim ljudima koji su me naučili, odgojili i bili podrška. Za sve. Bruno i Filip. Braća. Drže me čvršće nego što i sami znaju. Taj komad stijene za koji sam se često hvatala – bili su i ljudi koji su slušali našu emisiju ili ponekad naišli i osjetili da su dobrodošli. Mi smo slušali njih, oni su pričali s nama. Najbliže izrazu 'živim ono što radim' ili 'radim ono što živim'… a dođe na isto. Suptilno i bez pritiska sve je plovilo. Najteže…? Mislim na svoja osobna previranja i prtljagu koju nosim, kao i svako biće na ovoj zemlji'', napisala je uz brojne uspomene s radija.

Ivana Mišerić - 1 Foto: Instagram

Ivana Mišerić - 8 Foto: Instagram

Ivana Mišerić - 5 Foto: Instagram

''Radio je čudan medij. Moj poziv. Zbog povezanosti i slobode koju ti daje… dao mi je prostora da budem JA; najviše što mogu javno dati svaki dan. Jer ovo što zovemo radio nije samo puka zabava… on će uvijek, za moj pojam, biti medij koji sirovo i bez cenzure pušta van pravi, glupi, teški, veseli, prekrasno komplicirani život. Pamtim sve sudbine koje su ispričane. U ovih dvanaest godina bilo je života u svim bojama. Beskrajno sam zahvalna što sam imala priliku biti dio nečega većeg od mog malog postojanja. Oplemenili su me ljudi. Hvala. Iz dubine duše. Uz radio nikada nismo sami'', napisala je dirljivo.

Ivana Mišerić - 7 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Britney Spears objavila svoju potpuno golu fotografiju, cenzurirala je tek stražnjicu

Inače, ''Jutro na Otvorenom'' emitiralo se od 6 do 10 sati, a popularni trojac sredinom travnja nagrađen je i Večernjakovom ružom.

Ivana Mišerić Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Galerija 24 24 24 24 24

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Zanimljivosti Kći Nives Celzijus danas je prava ljepotica, sličnost s majkom odmah je uočljiva!

1/37 >> Pogledaji ovu galeriju +32 Celebrity Opustila se na jahti iz snova! Kolinda Grabar-Kitarović vikend provela u zanimljivom ženskom društvu

Pogledaji ovo Celebrity Evo zašto Splićanin kojeg povezuju s Majom Šuput nije bio uz nju na Špancirfestu!