Prati ga čak 33 milijuna ljudi! Tko je internetska senzacija s TikToka?

Noah Beck na društvenim mrežama pojavio se u vrijeme pandemije, a sve ostalo je povijest.

Ako pitate generaciju Z tko je Noah Beck, vjerojatno će vas gledati u čudu jer to pitanje za njih nema smisla. On je za mlađe odavno globalna zvijezda, dok starije generacije možda za njegovo ime nikad nisu ni čule. No, brojke govore sve – na TikToku ga prati više od 33 milijuna ljudi, na Instagramu više od 7 milijuna, a na njegovim objavama redovito se broje milijuni lajkova i komentara.

Ovaj 24-godišnjak iz Arizone isprva je gradio karijeru na nogometnom terenu, igrao je na sveučilišnoj razini i sanjao o profesionalnoj karijeri. No, pandemija mu je život okrenula naglavačke.

U samo nekoliko mjeseci od nepoznatog studenta postao je internetska senzacija, a njegovi kratki skečevi, plesni videi i karizmatični nastupi preko noći su ga pretvorili u jedno od najprepoznatljivijih lica TikToka.

Popularnost mu je otvorila vrata i izvan interneta. Okušao se u glumi, sudjelovao u projektima koji su privukli milijune gledatelja, a pojavio se i u glazbenom videu Machine Gun Kellyja.

Debitirao je i u romantičnoj komediji "Sidelined: The QB and Me", gdje je igrao jednu od glavnih uloga.

Sve to pratilo je i njegovo samopouzdano pojavljivanje u modnom svijetu – od naslovnica prestižnih magazina do pozivnica za najekskluzivnije modne revije, uključujući i Tjedan mode u Parizu.

Njegov Instagram dodatno je pojačao njegov status zvijezde. Noah rado objavljuje fotografije na kojima ističe svoje isklesano tijelo, što mu je donijelo jednako pozornosti kao i sadržaj na TikToku.

Privatno, često se našao u središtu medijske pažnje zbog veze s influenceri­com Dixie D’Amelio. Zajedno su bili jedan od najpraćenijih parova TikToka, a iako su se 2022. prekinuli, njihova priča dugo se pratila na svim društvenim mrežama.

Danas ga se opisuje kao pravog miljenika generacije Z – kombinacija šarma, iskrenosti i izgleda učinila ga je idolom milijunima mladih diljem svijeta.

Noah Beck je tako u samo nekoliko godina prošao put od sportaša iz Arizone do globalne internetske senzacije, koja se sve više širi i u svijet glume i mode.

