Godinama su je vrijeđali zbog izgleda, a svijet je tek kasnije saznao za njezine traume iz djetinjstva

Bivšu tenisačicu na Instagramu prati više od 280 tisuća pratitelja, a upravo tamo javno progovara o temama o kojima bi svi trebali puno glasnije pričati.

Jelena Dokić nekoć je bila jedna od najperspektivnijih tenisačica svijeta, a danas je inspiracija tisućama ljudi diljem regije. Rođena u Osijeku, karijeru je gradila pod australskom zastavom, no nikada nije zaboravila svoje korijene.

Javnost ju pamti po uspjesima na Wimbledonu, ali i po teškoj životnoj priči koju je hrabro podijelila s publikom. Godine 2014. prekinula je sportsku karijeru, a nakon toga je počela zanemarivati zdrav način života. Do 2018. godine njezina tjelesna težina narasla je na 120 kilograma, ali onda se sve promijenilo.

Počela je ponovno trenirati i izgubila velik broj kilograma, a tog perioda se ne srami te ga se javno prisjeća na društvenim mrežama. Naime, nedavno je objavila fotografije kojima je usporedila kako je izgledala tada, a kako izgleda sada. U podužoj objavi osvrnula se i na loše komentare o njezinu fizičkom izgledu.

"Nije li nevjerojatno kako su neki ljudi toliko zli i kako su toliko neljubazni? Kada sam nosila broj 20, uvijek je netko prigovarao, a sada, kada imam broj 10, opet netko stalno nešto komentira. Zapanjuje me kako uvijek postoji neki trol, zlostavljač ili neljubazna osoba koja mora komentirati ili omalovažavati druge. Kada sam nosila broj 20, zvali su me raznim imenima poput kita, krave, debele i pitali što mi se dogodilo. Sada, kada imam broj 10, očito sam "uskočila" u kulturu dijeta, što god to značilo. Sada je loše što sam zdravija i izgubila nekoliko kilograma, a čak su mi zamjerili što sam prestala podržavati ljude većih veličina", započela je na Instagramu.

Jelena Dokić Foto: Profimedia

"To samo pokazuje da nikada neće biti dovoljno dobro za ljude i to je tužno. Dakle, ako se suočavate s bilo kakvom prosudbom, posebno u vezi s veličinom ili izgledom, radite ono što želite i nemojte dopustiti da vas itko natjera da se osjećate malima, bezvrijednima ili kao da niste dovoljno dobri. Bez obzira na veličinu, oblik tijela ili što god želite nositi. Uvijek sam govorila da ću se zalagati za ljubaznost i gledanje na prave vrijednosti kad gledate osobu, a to nema nikakve veze s veličinom, već s ljubaznošću, empatijom, velikodušnošću, dobrim srcem, radnom etikom i biti dobrom osobom. Ponovit ću to opet: to nema nikakve veze s veličinom. Broj 20 ili broj 0. Ponosno sam hodala i radila s milijunima ljudi koji su me gledali kao broj 20 i broj 4. I uvijek ću se zalagati za ljude svih veličina", napisala je.

''Postala sam zdravija i izgubila nekoliko kilograma. Moje vrijednosti su uvijek bile iste i uvijek će biti iste. Ali očito će ljudi uvijek prosuđivati, bez obzira na sve. Ako možete biti bilo što, budite ljubazni. Nikada ne znate kroz što netko prolazi. Nemojte davati komentare o nečijem izgledu, bilo uživo, na društvenim mrežama ili tračati s prijateljima i obitelji. To nije lijepo. Budite ljubazni", zaključila je.

Životna priča Jelene Dokić svakako je vrijedna knjige. Srećom, ona je tu knjigu 2017. godine izdala te je ista postala veliki hit u Australiji. Javno je progovorila o godinama fizičkog i psihičkog zlostavljanja koje je trpjela od oca.

Jelena Dokić Foto: Profimedia

U svojoj autobiografiji ''Unbreakable'' opisala je kako ju je otac tukao gotovo svakodnevno, često do nesvijesti, te ponižavao verbalno i emocionalno. Jedan od najšokantnijih trenutaka bio je kada ju je, nakon poraza, udario nogom u glavu, zbog čega je izgubila svijest.

Jelena Dokić Foto: Profimedia

Priznala je i da se godinama borila s poremećajem u prehrani te da je sve proizašlo zbog traume koju je doživjela tijekom odrastanja.

