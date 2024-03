Bila je jedna od najboljih sportašica svijeta, ali zbog traume iz djetinjstva godinama se bori s problemom zbog kojeg je ju sada teško prepoznati

Jelena Đokić jedna je od najuspješnijih tenisačica svih vremena, a ovih se dana našla u središtu pažnje zbog objave na svom profilu na Instagramu i poruke koju je poslala svojim pratiteljima i kritičarima.

Bivša australska tenisačica, koja je svojevremeno igrala za Srbiju i Crnu Goru, Jelena Đokić u javnosti se više ne pojavljuje često, ali zato je aktivna na društvenim mrežama, a zbog jedne od njezinih posljednjih objava ovih dana svi pričaju o njoj.

40-godišnja Jelena objavila je na svom profilu na Instagramu fotografiju na kojoj pozira u badiću te podijelila inspirativnu poruku o ljubavi prema svom tijelu.

"Nije bitna veličina osobe, već je najvažnija veličina srca. Ovo je moje tijelo veličine 16, samo da bude jasno, ali ionako me nije briga. Ja skroz prihvaćam svoju veličinu i svoje tijelo. Ali znam da je moje srce puno veće od moje veličine i to je ono na što sam ponosna, ono što je bitno i do čega mi je najviše stalo. A za one koji ne misle tako i misle obrnuto, to govori sve o njima, a ne o meni. Fokusiram se na svoje veliko srce i dobrotu. To je ono što je uistinu važno. Tako sam postala istinski samouvjerena i zato imam pozitivnu sliku o tijelu. Prigrlite sebe, usredotočite se na stvarno važne vrijednosti, volite svoje tijelo, volite sebe i budite dobra osoba. To je sve što je bitno na kraju dana", napisala je Jelena u objavi.

Jelena se inače oglasila nakon što su je dušebrežnici posramili zbog izgleda, koje je zamolila da nikoga ne osuđuju zbog izgleda.

"Hoćete li me osuđivati ako imam broj 16 jer sam veći broj?' Hoćeš li me osuđivati ako ikad ponovno budem broj 6 zato što više nisam veća i zato što sam možda smršavila? Ne bi trebali. Bilo kako bilo. Sramotiti i ismijavati nekoga na temelju njegove težine ili prosuđivati nečiju vrijednost na temelju veličine je čisto sramoćenje i maltretiranje. Što se tiče zdravlja, naravno da želim biti zdrava. Naravno da dajem sve od sebe. Naravno da radim na sebi. Zaključak je da moramo prestati biti opsjednuti veličinom, težinom i mjerama i usredotočiti se na ljubaznost, dobra srca i velikodušnost. Pa što ako danas imam broj 16, a kasnije broj 4. Koga briga! I za kraj, ako želite izgubiti koji kilogram, pa što? Ako se malo udebljate, pa što? Ništa fali ni jednom ni drugom', napisala je ova bivša četvrta tenisačica svijeta.

Jelena je nedavno za magazin Stellar ispričala kako se godinama bori s poremećajem prehrane zbog traume koju je doživjela tijekom odrastanja. Rekla je da veći dio njezine poremećene prehrane proizlazi iz zlostavljanja koje je pretrpjela od strane oca i njegovog pretvaranja hrane u oružje kao oružje kada je bila tinejdžerica.

