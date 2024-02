Bivši seks-simbol doživio je strašne ozljede na snimanju hit-filma, a za njih je saznao tek 10 godina kasnije: "Nastavio sam raditi"

Russell Crowe je na snimanju filma "Robin Hood" slomio kosti obje noge, a to je saznao tek deset godina kasnije.

Holivudski glumac Russell Crowe iza sebe ima niz zapaženih uloga, a jedna od njih je glavna u filmu "Robin Hood", čijeg se snimanja ovih dana prisjetio pa ispričao pomalo nevjerojatan detalj.

Naime, 59-godišnji Russell otkrio je kako je slomio obje noge dok je izvodio vratolomiju na setu, ali je to shvatio tek desetljeće kasnije. Incidenta se prisjetio promovirajući svoj novi akcijski triler "Land of Bad", u kojem također glume Liam Hemsworth, Luke Hemsworth, Ricky Whittle i Milo Ventimiglia.

Tijekom razgovora za magazin People, Russell je objasnio kako je zadnji mjesec snimanja filma odradio s dvije slomljene noge. "Mala nesreća" dogodila mu se dok je izvodio vratolomiju u filmu Ridleyja Scotta u ljeto 2009. godine, kada je morao skočiti s teških vrata koja se okomito zatvaraju na jednoj od srednjovjekovnih utvrda.

"Skočio sam s rampe dvorca na neravno tlo tvrdo poput stijene. Trebali smo pripremiti teren tu podlogu, ali smo bili u žurbi da snimimo jer se mračilo", ispričao je oskarovac.

Crowe, koji je tada imao 45 godina, nije shvatio razmjere opasnosti sve dok se nije našao iznad mjesta s kojeg je trebao skočiti.

"Sa stotinama statista okolo, strijelama koje su letjele i vatrom posvuda, nije bilo odustajanja. Dok sam skakao, sjećam se da sam pomislio: 'Ovo će boljeti'. Bilo je to poput strujnog udara koji je prsnuo kroz moje tijelo', prisjetio se svoje reakcije na bol, ali naposljetku je znao da bez obzira na ozljedu mora nastaviti.

"Snimali smo veliki film, ali posljednjih mjesec dana bilo mi je jako teško. Bilo je i nekoliko tjedana u kojima je čak i hodanje bilo izazov", priznao je tek sada.

Crowe je rekao da nikada nije razgovarao o ozljedi s produkcijom, i nikad nije uzeo slobodan dan zbog toga, samo je nastavio raditi. No otprilike desetak godina kasnije, morao je posjetiti liječnika jer su mu se počeli javljati vrlo čudni bolovi u potkoljenicama. Pritom nije mislio da se radi o nečemu ozbiljnom, te da je to vjerojatno rezultat nedostatka tjelovježbe i sunca nakon jedne duge zime u New Yorku, pa je ostao totalno zapanjen kada ga je liječnik upitao: 'Kada ste slomili noge?'. Ispostavilo se da je liječnik pronašao ostatke prijeloma u obje potkoljenice na rendgenskim snimkama i rekao glumcu su ozlijede nastale prije desetak godina.

"Robin Hood mi je odmah pao na pamet. Tako da sam izgleda taj film završio s dvije slomljene noge. Sve za umjetnost. Bez gipsa, bez udlaga, bez tableta protiv bolova, samo sam nastavio raditi i s vremenom su se same izliječile", izjavio je samouvjereno glumac.

"Robin Hood", kojeg je Scott radio prema scenariju Briana Helgelanda, zaradio je 321,7 milijuna dolara na svjetskim blagajnama u usporedbi s budžetom za snimanje od oko 155 do 237 milijuna dolara, što se svojevremeno donekle smatralo razočaranjem.