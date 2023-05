Bivši seks simbol nakupio je višak kilograma zbog prve supruge, a onda je utjehu našao u 28 godina mlađoj djevojci

Russell Crowe i Britney Theriot održali zajednički koncert u Sydneyju, a čini se kako je glumac stvarno sretan sa svojom mlađahnom odabranicom.

Slavni holivudski glumac Russell Crowe nastupio je u Sydneyju u sklopu svoje glazbene turneje Indoor Garden Party Tour, a na pozornici mu se pridružila i njegova 28 godina mlađa djevojka Britney Theriot.

59-godišnji Russell poznat je kao veliki ljubitelj glazbe, a čini se da je svoju ljubav prenio i na 31-godišnju Britney koja mu je prateća pjevačica. Par je uživao u nastupu za koji su oboje uskladili i crne odjevne kombinacije, a sve su popratili i fotografi koji su se tamo našli.

A upravo je Britney vratila Russellu vjeru u ljubav i to nakon što mu razvod od bivše supruge Danielle Spencer nije lako pao. Bivši supružnici u braku su bili od 2003. do 2018. godine, a vijest da se razvode šokirala je njegove obožavatelje jer su djelovali kao skladan par. No Danielle je kasnije otkrila što im je zapravo presudilo.

"Završiš na mjestu na kojem niste prijatelji, ne možete biti tu za djecu niti da zajedno odlazite na premijere, slavite Božiće ili što drugo što je važno djeci. To je bilo tužno. Imamo mnogo poštovanja jedno za drugo i smatramo se prijateljima. Veza je završila, ali ne i prijateljstvo", izjavila je Danielle u jednom od intervjua, a upravo je ona bila ta koja je razvod pokrenula.

Russell je nakon toga počeo prikupljati kilograme viška i prema pisanju stranih medija imao je gotovo 150 kilograma, no sve se promijenilo kada je upoznao Britney zbog koje je uspio skinuti 24 kilograma i vratiti vjeru u život. Neko su vrijeme kružile glasine da su se vjenčali u tajnosti, ali oni se o tome nisu oglasili, a detalje svog privatnog života uglavnom vješto čuvaju za sebe.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Pobjednicu "Plesa sa zvijezdama" iz publike je bodrio zgodni muž, za kojeg se udala lani nakon deset godina veze!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Jedna od najseksi žena svijeta servirala puno gole kože pa podijelila mišljenja: "Nenormalno zgodna, ali..."