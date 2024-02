Bivši seks-simbol žena riješio se svog zaštitnog znaka nakon pet godina, hoće li mu to vratiti laskavu titulu?

Russell Crowe obrijao je svoju gustu bradu nakon pet godina i tim se potezom pphvalio na društvenim mrežama.

Holivudski glumac Russell Crowe iznenadio je obožavatelje nakon što je obrijao svoju gustu bradu koja mu je bila zaštitni znak i to prvi put nakon pet godina.

59-godišnji Russell javio se svojim obožavateljima putem svog profila na platformi X i pokazao novi imidž. Glumac je posljednjih godina postao prepoznatljiv po gustoj prosjedoj bradi, no čini se kako je odlučio da je vrijeme da je se riješi.

Otkrio je da je to prvi put da se obrijao u posljednjih pet godina, a dao je naslutiti da je to zbog neke nove filmske uloge.

"Glumac priprema #20. Prvo brijanje od 2019.", obznanio je na platformi X.

"Wow, izgledaš 20 godina mlađe!", "Izgleda dobro!" "Imaš lijepo lice koje se krilo iza sve te brade", "20 godina mlađi odmah", "Želim znati koji film namjeravaš snimiti, dobro si obrijan", neki su od komentara koje je dobio od svojih obožavatelja.

Russell, koji je rođen na Novom Zelandu i živi u Sydneyju, ove se godine sprema za čitav niz glumačkih projekata. Trebao bi glumiti u MMA akcijskom filmu "The Beast In Me", glumit će nacista Hermanna Göringa u povijesnoj drami Jamesa Vanderbilta "Nürnberg". Nedavno je snimio triler "Land of Bad" uz Liama i Lukea Hemswortha, dok bi se također trebao pojaviti u nadolazećem znanstveno-fantastičnom filmu "Kraven the Hunter".

